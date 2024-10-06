Одесский зоопарк: уход за животными и планы на реконструкцию

Вход в Одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Одесский зоопарк продолжает работать, несмотря на сложные условия войны, и принимать новых жителей. Хотя реконструкционные работы остановлены, животные получают необходимый уход, а после победы планируется масштабное обновление зверинца.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентам Новини.LIVE рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Биляков.

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Планы на реконструкцию

Одесский зоопарк, занимающий площадь 6,5 гектара, остается одним из главных природных достопримечательностей города. Однако из-за войны планы по его полной реконструкции были приостановлены. Директор зоопарка Игорь Биляков рассказывает, что проекты восстановления инфраструктуры начнутся уже после победы Украины.

"Мы начали реконструкцию и кое-что уже сделали, но в результате все остановилось. Поэтому продолжим работы после победы. Когда завершим все запланированное, зоопарк станет самым красивым и комфортным для посетителей в Украине", — отметил Биляков.

Пума в Одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Зоопарк — дом для тысячи животных

Несмотря на военные трудности, Одесский зоопарк на сегодняшний день является домом для 248 видов животных, среди которых более полутора тысяч экземпляров. Число спасенных животных постоянно меняется. Директор подчеркивает, что проблем с кормами для животных нет даже с началом войны.

"В первый год войны мы получали больше гуманитарной помощи, чем требовалось, поэтому проблем с кормами не возникло", — пояснил Биляков.

Одной из проблем, которую зоопарк пытается решить, является несанкционированное кормление животных посетителями. Как отмечает руководитель зоопарка, такая практика вредит здоровью и поведению животных.

"Это вредная традиция — кормить животных в зоопарке. Животные привыкают к сладостям и становятся зависимыми от них, что негативно сказывается на их здоровье", — подытожил директор зоопарка.

Косуля в Одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Игорь Биляков призывает посетителей соблюдать правила и не подкармливать животных, оставляя этот процесс в руках специалистов, которые знают, что именно необходимо каждому зверинцу.

Напомним, в Одесском зоопарке появились новые животные, которые уже привлекли внимание посетителей — это мармозетки, самые маленькие обезьянки в мире.

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