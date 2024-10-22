Прогноз погоды в Одессе и области 23 октября.

Одесситам стоит подготовиться — прогноз погоды на среду 23 октября
22 октября 2024 16:56
Человек читает в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE
В среду, 22 октября, в Одессе будет сохраняться относительно теплая погода. Температура воздуха в течение дня прогреется до +17 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 23 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 6 — 11 м/с.
- Температура ночью +7...+9°С, днем +17...+19°С.
- Температура морской воды +15...+16°С.
По Одесской области 23 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 6 — 11 м/с.
- Температура ночью +4...9°С, днем +14...+19°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Синоптики отмечают, что в ближайшее время вследствие поступления холодных воздушных масс температура в Одесской области будет постепенно снижаться.
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