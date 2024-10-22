Прогноз погоды в Одессе и области 23 октября.

Человек читает в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 22 октября, в Одессе будет сохраняться относительно теплая погода. Температура воздуха в течение дня прогреется до +17 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 23 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 6 — 11 м/с.

Температура ночью +7...+9°С, днем ​​+17...+19°С.

Температура морской воды +15...+16°С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

По Одесской области 23 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 6 — 11 м/с.

Температура ночью +4...9°С, днем ​​+14...+19°С.

На автодорогах области видимость добра.

​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Синоптики отмечают, что в ближайшее время вследствие поступления холодных воздушных масс температура в Одесской области будет постепенно снижаться.

Напомним, в Украине повысили штрафы за незаконную вырубку деревьев. Также мы рассказывали, какие планируются обновления в Одесском зоопарке.