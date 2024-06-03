Відключення води в Одесі і області у понеділок, 3 червня

Деяким жителям Одеси відключили водопостачання. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 3 червня, у домівках на одній з вулиць Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:30. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.