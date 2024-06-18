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Одеситам відключили водопостачання — хто залишився без води до вечора

18 червня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі на 18 червня: перелік адрес
В Одесі відключать воду у вівторок, 18 червня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 18 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повністю повернути до 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Ільфа і Петрова, 21 — 39;
  • Євген Чикаленко, 64 — 76;  
  • Академіка Корольова, 72 — 92;  
  • просп. Академіка Глушка , 13 — 25;  
  • 1-а Сортувальна, 18;  
  • пров. Старокінний — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії змінені. Також зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.

 

вода
водопостачання
комунальні послуги
Одеса
Одеська область
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