Відключення світла в Одесі 3 січня — графіки, адреси ремонтів

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 3 січня, в Одесі не будуть відключати світло за графіками. Але частина містян все ж таки лишаться без електрики через планові ремонти на електромережах. Протягом дня час та адреси робіт можуть змінюватися. Про це енергетики обіцяють повідомити завчасно.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

А. Бачинського, 44-111;

Окружна, 2-20;

Бригадна, 4-101;

І.Франка, 39-55;

Л.Курбаса, 17-23;

Щоглова, 18-22;

Штурвальна, 17а;

Контр-адмірала Луніна, 7а,б;

Адміральський пр., 3-17;

Фонтанська дор., 16-75;

Одеської громади, 1-21;

Врожайна, 1-38;

Самофалова, 3;

провулок 4-5й Проектний, 4-8;

провулок Костеловської, 6/в/1, 6в;

провулок Морехідний, 13;

Чубаївська, 3-11;

провулок Чубаївський, 1-17;

Суднобудівна, 11;

Геранієва, 2;

провулок Кордонний, 16-37;

Бернардацці, 5-37;

Докова, 19;

Трудова, 2-16;

Г.Прикордонників, 4.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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