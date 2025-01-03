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Одесити без світла — кому варто зарядити гаджети

3 січня 2025 09:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 3 січня — графіки, адреси ремонтів
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 3 січня, в Одесі не будуть відключати світло за графіками. Але частина містян все ж таки лишаться без електрики через планові ремонти на електромережах. Протягом дня час та адреси робіт можуть змінюватися. Про це енергетики обіцяють повідомити завчасно.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • А. Бачинського, 44-111;
  • Окружна, 2-20; 
  • Бригадна, 4-101; 
  • І.Франка, 39-55;
  • Л.Курбаса, 17-23; 
  • Щоглова, 18-22; 
  • Штурвальна, 17а; 
  • Контр-адмірала Луніна, 7а,б; 
  • Адміральський пр., 3-17; 
  • Фонтанська дор., 16-75; 
  • Одеської громади, 1-21; 
  • Врожайна, 1-38; 
  • Самофалова, 3; 
  • провулок 4-5й Проектний, 4-8;
  • провулок Костеловської, 6/в/1, 6в; 
  • провулок Морехідний, 13;
  • Чубаївська, 3-11; 
  • провулок Чубаївський, 1-17; 
  • Суднобудівна, 11; 
  • Геранієва, 2; 
  • провулок Кордонний, 16-37; 
  • Бернардацці, 5-37;
  • Докова, 19; 
  • Трудова, 2-16; 
  • Г.Прикордонників, 4. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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10:15 В Україні можна буде спостерігати метеорний дощ — коли чекати

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