Отключение света в Одессе 3 января — графики, адреса ремонтов

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 3 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но часть горожан все же останутся без электричества из-за плановых ремонтов на электросетях. В течение дня время и адрес работ могут меняться. Об этом энергетики обещают сообщить заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00:

А. Бачинского, 44-111;

Окружная, 2-20;

Бригадная, 4–101;

И.Франко, 39-55;

Л.Курбаса, 17-23;

Мачтовая, 18-22;

Штурвальная, 17а;

Контр-адмирала Лунина, 7а,б;

Адмиральский пр., 3-17;

Фонтанская взр., 16-75;

Одесской общины, 1-21;

Урожайная, 1-38;

Самофалова, 3;

переулок 4-5й Проектный, 4-8;

переулок Костеловской, 6/в/1, 6в;

переулок Мореходный, 13;

Чубаевская, 3-11;

переулок Чубаевский, 1-17;

Судостроительная, 11;

Гераниева, 2;

переулок Кордонный, 16-37;

Бернардация, 5-37;

Доковая, 19;

Трудовая, 2-16;

Г.Пограничников, 4.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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