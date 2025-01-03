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Одесситы без света — кому стоит зарядить гаджеты

3 января 2025 09:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 3 января — графики, адреса ремонтов
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 3 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но часть горожан все же останутся без электричества из-за плановых ремонтов на электросетях. В течение дня время и адрес работ могут меняться. Об этом энергетики обещают сообщить заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщения о ремонтах. Фото: скриншот

Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • А. Бачинского, 44-111;
  • Окружная, 2-20;
  • Бригадная, 4–101;
  • И.Франко, 39-55;
  • Л.Курбаса, 17-23;
  • Мачтовая, 18-22;
  • Штурвальная, 17а;
  • Контр-адмирала Лунина, 7а,б;
  • Адмиральский пр., 3-17;
  • Фонтанская взр., 16-75;
  • Одесской общины, 1-21;
  • Урожайная, 1-38;
  • Самофалова, 3;
  • переулок 4-5й Проектный, 4-8;
  • переулок Костеловской, 6/в/1, 6в;
  • переулок Мореходный, 13;
  • Чубаевская, 3-11;
  • переулок Чубаевский, 1-17;
  • Судостроительная, 11;
  • Гераниева, 2;
  • переулок Кордонный, 16-37;
  • Бернардация, 5-37;
  • Доковая, 19;
  • Трудовая, 2-16;
  • Г.Пограничников, 4.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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Одесса Одесская область отключения света свет графики отключений света

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