Отключение света в Одессе 3 января — графики, адреса ремонтов

Одесситы без света — кому стоит зарядить гаджеты
Сегодня, 3 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но часть горожан все же останутся без электричества из-за плановых ремонтов на электросетях. В течение дня время и адрес работ могут меняться. Об этом энергетики обещают сообщить заранее.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Плановые работы
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- А. Бачинского, 44-111;
- Окружная, 2-20;
- Бригадная, 4–101;
- И.Франко, 39-55;
- Л.Курбаса, 17-23;
- Мачтовая, 18-22;
- Штурвальная, 17а;
- Контр-адмирала Лунина, 7а,б;
- Адмиральский пр., 3-17;
- Фонтанская взр., 16-75;
- Одесской общины, 1-21;
- Урожайная, 1-38;
- Самофалова, 3;
- переулок 4-5й Проектный, 4-8;
- переулок Костеловской, 6/в/1, 6в;
- переулок Мореходный, 13;
- Чубаевская, 3-11;
- переулок Чубаевский, 1-17;
- Судостроительная, 11;
- Гераниева, 2;
- переулок Кордонный, 16-37;
- Бернардация, 5-37;
- Доковая, 19;
- Трудовая, 2-16;
- Г.Пограничников, 4.
Куда обращаться при отключении света
Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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