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Одесити більше платитимуть за паркування — новий тариф

26 грудня 2024 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нові тарифи на парковку в Одесі у 2025 році
Парковка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З 1 січня 2025 року в Одесі діятиме новий тариф на паркування. Він становитиме 30 грн за годину. Також можна буде придбати абонемент на місяць або на рік.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Одеської міської ради у четвер, 26 грудня.

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Йдеться про користування муніципальними парковками. Ціни на паркування на майданчиках торгівельних центрів будуть встановлювати окремо власники чи орендатори ділянок. 

Ціна абонементного талону складе: 

  • на місяць — 2,5 тис. грн;
  • на рік — 28 тис. грн.

При цьому, деякі категорії одеситів матимуть право паркуватися безкоштовно. Це:

  • особи з інвалідністю або ті, які перевозять осіб з інвалідністю;
  • учасники бойових дій;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • працівники дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, які користуються службовим транспортом.

Зазначимо, що поки вартість парковки становить 20 грн, місячний абонемент коштує 2 тис. грн, а річний — 22 тис. грн. 

Нагадаємо, ціну паркування вирішили підвищити через зростання мінімальних зарплат і збільшення відрахувань до бюджету. Також ми писали про те, хто має право паркуватися безкоштовно.

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