Новые тарифы на парковку в Одессе в 2025 году

Одесситы будут больше платить за парковку — новый тариф
С 1 января 2025 года в Одессе будет действовать новый тариф на парковку. Он будет составлять 30 грн в час. Также можно будет приобрести абонемент в месяц или год.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Одесского городского совета в четверг, 26 декабря.
Новые правила
Речь идет о пользовании муниципальными парковками. Цены на парковку на площадках торговых центров будут устанавливать отдельно собственники или арендаторы участков.
Цена абонементного талона составит:
- в месяц — 2,5 тыс. грн;
- в год — 28 тыс. грн.
При этом некоторые категории одесситов будут иметь право парковаться бесплатно. Это:
- лица с инвалидностью или перевозящие лиц с инвалидностью;
- участники боевых действий;
- лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- работники дипломатических и других представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся служебным транспортом.
Отметим, что пока стоимость парковки составляет 20 грн, месячный абонемент стоит 2 тыс. грн, а годовой — 22 тыс. грн.
Напомним, цену парковки решили повысить из-за роста минимальных зарплат и увеличения отчислений в бюджет. Также мы писали о том, кто имеет право парковаться бесплатно.
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