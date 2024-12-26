Новые тарифы на парковку в Одессе в 2025 году

Парковка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2025 года в Одессе будет действовать новый тариф на парковку. Он будет составлять 30 грн в час. Также можно будет приобрести абонемент в месяц или год.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Одесского городского совета в четверг, 26 декабря.

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Речь идет о пользовании муниципальными парковками. Цены на парковку на площадках торговых центров будут устанавливать отдельно собственники или арендаторы участков.

Цена абонементного талона составит:

в месяц — 2,5 тыс. грн;

в год — 28 тыс. грн.

При этом некоторые категории одесситов будут иметь право парковаться бесплатно. Это:

лица с инвалидностью или перевозящие лиц с инвалидностью;

участники боевых действий;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

работники дипломатических и других представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся служебным транспортом.

Отметим, что пока стоимость парковки составляет 20 грн, месячный абонемент стоит 2 тыс. грн, а годовой — 22 тыс. грн.

Напомним, цену парковки решили повысить из-за роста минимальных зарплат и увеличения отчислений в бюджет. Также мы писали о том, кто имеет право парковаться бесплатно.