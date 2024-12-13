В Одесі подорожчає паркування

Парковка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вже у наступному році тариф на паркування в Одесі може зрости на 10 грн. Крім того, плануються зміни до правил парковки.

Про це стало відомо на засідання комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва Одеської міської ради.

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Що відомо

За словами директора КП "Одестранспарксервіс" Євгена Тябуса, вже підготовано проєкт рішення виконавчого комітету щодо збільшення тарифу. Він становитиме 30 грн (зараз 20 грн).

На підприємстві пояснили, що ціна парковки зросте через підвищення мінімальних зарплат і збільшення відрахувань до бюджету. Втім, коли відповідне рішення буде ухвалене, поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як змінилися тарифи та податки для одеситів у грудні. Також ми розповідали про подорожчання газу в Україні.