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За парковку в Одессе придется платить больше — новая цена

13 декабря 2024 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе подорожает парковка
Парковка в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Уже в следующем году тариф на парковку в Одессе может подняться на 10 грн. Кроме того, планируются изменения в правила парковки.

Об этом стало известно на заседании комиссии по коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политике и предпринимательству Одесского городского совета.

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По словам директора КП "Одестранспарксервис" Евгения Тябуса, уже подготовлен проект решения исполнительного комитета по увеличению тарифа. Он будет составлять 30 грн (сейчас 20 грн).

На предприятии объяснили, что цена парковки вырастет из-за повышения минимальных зарплат и увеличения отчислений в бюджет. Впрочем, когда соответствующее решение будет принято, пока не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как изменились тарифы и налоги для одесситов в декабре. Также мы рассказывали о подорожании газа в Украине.

тарифы Одесса авто парковка Новости Одессы цены

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