Одесити до ночі залишилися без світла — причини

Енергетик працює на мережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 15 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 23:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

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Де саме будуть відключення

Північний РЕМ:

Дніпровська, 1-37, 2-42,

Донецька, 1-4,

Керченська, 8-34,

Лесі Українки 1-27, 2- 34,

Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,

Ростовська, 1-19,

просп. Добровольського, 1-5, 24-50,

М. Боровського, 1-102,

Вишнева, 1-43,

пров. Вишневий, 2-14,

Курська, 66-95,

просп. Добровольського,7-35, 41-59,

Луцька,1-29, 31-57, 59-75, 85-135,

Рельєфна, 1-35,

Дем’янова, 1-13, 2-10,

Яблучна, 1-4,

Ракетна, 1-9,10 -18,

Жоліо-Кюрі, 1-35,

Роздольна, 1-74,

Серогодського, 2, 56-62,

Шептицького, 4-93,

Центральна, 38,

Перемоги, 1-45, 47-87,

Сімферопольська 1-24,

Кінноармійська, 2-57,

Курська, 1-67,

Мелітопольська, 1-58,

Серогодського, 1-73,

Мелітопольська, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,

Міцкевича, 1-35,

Пісочна,1-172,

Степова, 1-14,

пров. Пісочний, 1-4,

Перемоги, 47-87,

Соляна, 1-85,

Центральна, 36,

10-а лінія на житловому масиві, 19-24,

К. Кузнєцова, 71А-90,

Лесі Українки, 86А,

Пісочна, 10-84,

Левадна, 1-16,

Маловського, 3-32А,

пров. 5-й Студентський, 9 -12,

Різдвяна, 7,

Грибоєдова, 1,1а, 2,

Гріна, 2-9А,

Далекосхідна, 1,3,

Крилова, 1-6Б,

Училищна 24, 25, 27,

Соляна, 1-85,

Центральна, 2-36,

Ломоносова 1, 1а, 4,

Грибоєдова 1, 1а, 2,

Гріна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а,

Далекосхідна 1,3,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Студентський,

Далекосхідна, 4, 4А,

Гордієнка, 1-12Б,

Мазепи, 5,

Матюшенка, 2, 2а,

С. Хорошенка, 1а, 10,

пл. Молоді, 2,

Далекосхідна, 2, 2а, 2б,

Левадна, 5, 5а, 7, 7а, 13, 22а, 24, 26,

Різдвяна, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 8,

Теплична, 3б, 4а,

Матроська, 2,

Марсельська, 32/корп.1, 2, 3, 34, 36,

Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 5, 57/1, 2, 59, 59/1, 67, 67/1,

С. Палія, 93.

Центральний РЕМ:

Старопортофранківська, 28, 30,

Мечникова, 56-74,

Розкидайлівська, 1,

б-р. Французький, 14, 16,

Середньофонтанська, 32А,

Балківська, 31,

пров. Шампанський, 9,

4-а Приміська, 62-68, 69-95,

7-а Степова 20, 20/корп.1, 22,

Кондренко, 69А, 72,

Кордонна, 22, 22Б,

Текстильників 1-14,

пров. Мостовий, 1, 2, 4,

Середньофонтанська, 32, 34, 53-55,

пр-т Гагаріна, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.