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Одесити до ночі залишилися без світла — причини

15 листопада 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити до ночі залишилися без світла — причини
Енергетик працює на мережі. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 23:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляється на сайті ДТЕК. 

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Де саме будуть відключення

Північний РЕМ:

  • Дніпровська, 1-37, 2-42,
  • Донецька, 1-4,
  • Керченська, 8-34,
  • Лесі Українки 1-27, 2- 34,
  • Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,
  • Ростовська, 1-19,
  • просп. Добровольського, 1-5, 24-50,
  • М. Боровського, 1-102,
  • Вишнева, 1-43,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • Курська, 66-95,
  • просп. Добровольського,7-35, 41-59,
  • Луцька,1-29, 31-57, 59-75, 85-135,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Дем’янова, 1-13, 2-10,
  • Яблучна, 1-4,
  • Ракетна, 1-9,10 -18,
  • Жоліо-Кюрі, 1-35,
  • Роздольна, 1-74,
  • Серогодського, 2, 56-62,
  • Шептицького, 4-93,
  • Центральна, 38,
  • Перемоги, 1-45, 47-87,
  • Сімферопольська 1-24,
  • Кінноармійська, 2-57,
  • Курська, 1-67,
  • Мелітопольська, 1-58,
  • Серогодського, 1-73,
  • Мелітопольська, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,
  • Міцкевича, 1-35,
  • Пісочна,1-172,
  • Степова, 1-14,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • Перемоги, 47-87,
  • Соляна, 1-85,
  • Центральна, 36,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
  • К. Кузнєцова, 71А-90,  
  • Лесі Українки, 86А,  
  • Пісочна, 10-84,
  • Левадна, 1-16,  
  • Маловського, 3-32А,
  • пров. 5-й Студентський, 9 -12,
  • Різдвяна, 7,
  • Грибоєдова, 1,1а, 2,
  • Гріна, 2-9А,
  • Далекосхідна, 1,3,
  • Крилова, 1-6Б,  
  • Училищна 24, 25, 27,
  • Соляна, 1-85,
  • Центральна, 2-36,
  • Ломоносова 1, 1а, 4,
  • Грибоєдова 1, 1а, 2,
  • Гріна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а,
  • Далекосхідна 1,3,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Студентський,
  • Далекосхідна, 4, 4А,
  • Гордієнка, 1-12Б,
  • Мазепи, 5,
  • Матюшенка, 2, 2а,
  • С. Хорошенка, 1а, 10,
  • пл. Молоді, 2,
  • Далекосхідна, 2, 2а, 2б,
  • Левадна, 5, 5а, 7, 7а, 13, 22а, 24, 26,
  • Різдвяна, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 8,
  • Теплична, 3б, 4а,
  • Матроська, 2,
  • Марсельська, 32/корп.1, 2, 3, 34, 36,
  • Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 5, 57/1, 2, 59, 59/1, 67, 67/1,
  • С. Палія, 93.

Центральний РЕМ:

  • Старопортофранківська, 28, 30,
  • Мечникова, 56-74,
  • Розкидайлівська, 1,
  • б-р. Французький, 14, 16,
  • Середньофонтанська, 32А,
  • Балківська, 31,
  • пров. Шампанський, 9,
  • 4-а Приміська, 62-68, 69-95,
  • 7-а Степова 20, 20/корп.1, 22,
  • Кондренко, 69А, 72,
  • Кордонна, 22, 22Б,
  • Текстильників 1-14,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 4,
  • Середньофонтанська, 32, 34, 53-55,
  • пр-т Гагаріна, 2. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії. 

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