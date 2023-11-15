Одесити до ночі залишилися без світла — причини
Сьогодні, 15 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 23:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляється на сайті ДТЕК.
Де саме будуть відключення
Північний РЕМ:
- Дніпровська, 1-37, 2-42,
- Донецька, 1-4,
- Керченська, 8-34,
- Лесі Українки 1-27, 2- 34,
- Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,
- Ростовська, 1-19,
- просп. Добровольського, 1-5, 24-50,
- М. Боровського, 1-102,
- Вишнева, 1-43,
- пров. Вишневий, 2-14,
- Курська, 66-95,
- просп. Добровольського,7-35, 41-59,
- Луцька,1-29, 31-57, 59-75, 85-135,
- Рельєфна, 1-35,
- Дем’янова, 1-13, 2-10,
- Яблучна, 1-4,
- Ракетна, 1-9,10 -18,
- Жоліо-Кюрі, 1-35,
- Роздольна, 1-74,
- Серогодського, 2, 56-62,
- Шептицького, 4-93,
- Центральна, 38,
- Перемоги, 1-45, 47-87,
- Сімферопольська 1-24,
- Кінноармійська, 2-57,
- Курська, 1-67,
- Мелітопольська, 1-58,
- Серогодського, 1-73,
- Мелітопольська, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,
- Міцкевича, 1-35,
- Пісочна,1-172,
- Степова, 1-14,
- пров. Пісочний, 1-4,
- Перемоги, 47-87,
- Соляна, 1-85,
- Центральна, 36,
- 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
- К. Кузнєцова, 71А-90,
- Лесі Українки, 86А,
- Пісочна, 10-84,
- Левадна, 1-16,
- Маловського, 3-32А,
- пров. 5-й Студентський, 9 -12,
- Різдвяна, 7,
- Грибоєдова, 1,1а, 2,
- Гріна, 2-9А,
- Далекосхідна, 1,3,
- Крилова, 1-6Б,
- Училищна 24, 25, 27,
- Соляна, 1-85,
- Центральна, 2-36,
- Ломоносова 1, 1а, 4,
- Грибоєдова 1, 1а, 2,
- Гріна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а,
- Далекосхідна 1,3,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Студентський,
- Далекосхідна, 4, 4А,
- Гордієнка, 1-12Б,
- Мазепи, 5,
- Матюшенка, 2, 2а,
- С. Хорошенка, 1а, 10,
- пл. Молоді, 2,
- Далекосхідна, 2, 2а, 2б,
- Левадна, 5, 5а, 7, 7а, 13, 22а, 24, 26,
- Різдвяна, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 8,
- Теплична, 3б, 4а,
- Матроська, 2,
- Марсельська, 32/корп.1, 2, 3, 34, 36,
- Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 5, 57/1, 2, 59, 59/1, 67, 67/1,
- С. Палія, 93.
Центральний РЕМ:
- Старопортофранківська, 28, 30,
- Мечникова, 56-74,
- Розкидайлівська, 1,
- б-р. Французький, 14, 16,
- Середньофонтанська, 32А,
- Балківська, 31,
- пров. Шампанський, 9,
- 4-а Приміська, 62-68, 69-95,
- 7-а Степова 20, 20/корп.1, 22,
- Кондренко, 69А, 72,
- Кордонна, 22, 22Б,
- Текстильників 1-14,
- пров. Мостовий, 1, 2, 4,
- Середньофонтанська, 32, 34, 53-55,
- пр-т Гагаріна, 2.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.
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