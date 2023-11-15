Одесситы до ночи остались без света — причини

Энергетик работает в сети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 15 ноября, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 23:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

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Где именно будут отключения

Северный РЭС:

Днепровская, 1-37, 2-42,

Донецкая, 1-4,

Керченская, 8-34,

Леси Украинки 1-27, 2-34,

Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,

Ростовская, 1-19,

просп. Добровольского, 1-5, 24-50,

М. Боровского, 1-102,

Вишневая, 1-43,

пер. Вишневый, 2-14,

Курская, 66-95,

просп. Добровольского, 7-35, 41-59,

Луцкая, 1-29, 31-57, 59-75, 85-135,

Рельефная, 1-35,

Демьянова, 1-13, 2-10,

Яблочная, 1-4,

Ракетная, 1-9,10-18,

Жолио-Кюри, 1-35,

Раздельная, 1-74,

Серогодского, 2, 56-62,

Шептицкого, 4-93,

Центральная, 38,

Победы, 1-45, 47-87,

Симферопольская 1-24,

Конноармейская, 2-57,

Курская, 1-67,

Мелитопольская, 1-58,

Серогодского, 1-73,

Мелитопольская, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,

Мицкевича, 1-35,

Песочная,1-172,

Степовая, 1-14,

пер. Песочный, 1-4,

Победы, 47-87,

Соляна, 1-85,

Центральная, 36,

10-я линия на жилом массиве, 19-24,

К. Кузнецова, 71А-90,

Леси Украинки, 86А,

Песочная, 10-84,

Левадная, 1-16,

Маловского, 3-32А,

пер. 5-й Студенческий, 9-12,

Рождественская, 7,

Грибоедова, 1,1а, 2,

Грина, 2-9А,

Дальневосточная, 1,3,

Крылова, 1-6Б,

Училищная 24, 25, 27,

Соляная, 1-85,

Центральная, 2-36,

Ломоносова 1, 1а, 4,

Грибоедова 1, 1а, 2,

Грина, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а,

Дальневосточная 1,3,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Студенческий,

Дальневосточная, 4, 4А,

Гордиенко, 1-12Б,

Мазепы, 5,

Матюшенко, 2, 2а,

С. Хорошенко, 1а, 10,

пл. Молодежи, 2,

Дальневосточная, 2, 2а, 2б,

Левадная, 5, 5а, 7, 7а, 13, 22а, 24, 26,

Рождественская, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 8,

Тепличная, 3б, 4а,

Матросская, 2,

Марсельская, 32/корп.1, 2, 3, 34, 36,

Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 5, 57/1, 2, 59, 59/1, 67, 67/1,

С. Палия, 93.

Центральный РЭС:

Старопортофранковская, 28, 30,

Мечникова, 56-74,

Раскидайловская, 1,

б-р. Французский, 14, 16,

Среднефонтанская, 32А,

Балковская, 31,

пер. Шампанский, 9,

4-я Пригородная, 62-68, 69-95,

7-я Степная 20, 20/корп.1, 22,

Кондренко, 69А, 72,

Граничная, 22, 22Б,

Текстильщиков 1-14,

пров. Мостовой, 1, 2, 4,

Среднефонтанская, 32, 34, 53-55,

пр-т Гагарина, 2.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света — украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.