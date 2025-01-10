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Одесити лишились без водопостачання — де набрати воду

10 січня 2025 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 10 січня — перелік адрес
Одесити залишилися без води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чимало одеситів сьогодні, 10 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Відновити постачання обіцяють до вечора. Час робіт може змінюватися залежно від їх складності.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 15:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Старопортофранківська — частково.

До 16:00 води не буде:

  • вул. Юхима Фесенко — усі будинки. 

До 17:00 без водопостачання будуть:

  • вул. Сім'ї Глодан — усі будинки;
  • вул. Костанді — усі будинки;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки. 

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми опитували одеситів, скільки вони витрачають на комунальні послуги. Також ми розповідали, як оплатити комуналку через термінал.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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