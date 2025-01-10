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Одесситы остались без водоснабжения — где набрать воду

10 января 2025 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 10 января - перечень адресов
Одесситы остались без воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Немало одесситов сегодня, 10 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Восстановить снабжение обещают к вечеру. Время работ может меняться в зависимости от их сложности.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Старопортофранковская — частично.

До 16:00 воды не будет:

  • ул. Ефима Фесенко — все дома;

До 17:00 без водоснабжения будут:

  • ул. Семьи Глодан — все дома;
  • ул. Костанди — все дома;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого — все дома;

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы 

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:  
 
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30;

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.   

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы опрашивали одесситов, сколько они тратят на коммунальные услуги. Также мы рассказывали, как оплатить коммуналку через терминал.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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13:26 Бригада "Холодный Яр" показала эффектную ликвидацию техники врага

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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