Отключение воды в Одессе 10 января - перечень адресов

Одесситы остались без водоснабжения — где набрать воду
Немало одесситов сегодня, 10 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Восстановить снабжение обещают к вечеру. Время работ может меняться в зависимости от их сложности.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Старопортофранковская — частично.
До 16:00 воды не будет:
- ул. Ефима Фесенко — все дома;
До 17:00 без водоснабжения будут:
- ул. Семьи Глодан — все дома;
- ул. Костанди — все дома;
- просп. Князя Ярослава Мудрого — все дома;
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30;
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы опрашивали одесситов, сколько они тратят на коммунальные услуги. Также мы рассказывали, как оплатить коммуналку через терминал.
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