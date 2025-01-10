Отключение воды в Одессе 10 января - перечень адресов

Одесситы остались без воды. Фото: иллюстративное/freepik

Немало одесситов сегодня, 10 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Восстановить снабжение обещают к вечеру. Время работ может меняться в зависимости от их сложности.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Старопортофранковская — частично.

До 16:00 воды не будет:

ул. Ефима Фесенко — все дома;

До 17:00 без водоснабжения будут:

ул. Семьи Глодан — все дома;

ул. Костанди — все дома;

просп. Князя Ярослава Мудрого — все дома;

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30;

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы опрашивали одесситов, сколько они тратят на коммунальные услуги. Также мы рассказывали, как оплатить коммуналку через терминал.