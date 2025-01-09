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Одесити лишилися без світла — причини

9 січня 2025 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 9 січня — графіки, адреси ремонтів
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 9 січня, в Одесі не застосовуються графіки відключення світла. Але тисячі одеситів у різних районах міста все одно без електрики — через ремонти на мережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00, у разі змін повідомлять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова; 
  • Бернардацці, 8/корп.1, 8; 
  • Миколи Куліша; 
  • Вертелецького, 47в; 
  • Давида Бурлюка; 
  • Дачна;
  • Дмитріївська;
  • Дубовий Гай;
  • Квіткова; 
  • Китобійна; 
  • Костанді; 
  • Кришталева; 
  • Купріна; 
  • Лігінська; 
  • Львівська, 1-27; 
  • Люстдорфська дорога, 91-155;
  • Раллі (Ляпідевського), 3-16; 
  • Рясна;
  • Бориса Едуардса;
  • Планетна; 
  • Рибальська, 20;
  • Рівності; 
  • Тімірязєва; 
  • Г.Липського, 1-25, 34; 
  • дорога Фонтанська; 
  • провулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й; 
  • Василя Кандинського; 
  • провулок 1-й Кришталевий;
  • провулок Кришталевий, 5-10; 
  • провулок 1-й Рівності;
  • провулок 1-й Український, 1-11; 
  • провулок 2-й Костанді; 
  • провулок 2-й Рясний; 
  • провулок 3-й Костанді; 
  • провулок Павла Чубинського (4-й Олександра Невського); 
  • провулок Абрикосовий;
  • провулок Ванний;
  • провулок Соні Делоне (пров. Гаршина); 
  • провулок Дачний, 8а; 
  • провулок Іподромний, 10; 
  • провулок Літній; 
  • провулок Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Ульянівський, 4-15а; 
  • провулок 4-й, 5-й Ульянівський; 
  • провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3. 

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Іоанна Гена,1-20; 
  • Богуна, 6а,12/2,21;
  • Малішевського; 
  • Йозефа Прибіка; 
  • Квіткова; 
  • Квітнева; 
  • Клименка; 
  • Кордонна; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Миколи Лисенка; 
  • Платанова; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Святослава Ріхтера; 
  • Сільська; 
  • Тетяни Тесс; 
  • Туристська, 7-15; 
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий; 
  • провулок Бузковий, 2/корп.2; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5,7,9;
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00-20:00:

  • Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2; 
  • Ак. Сахарова, 24-44; 
  • Блажка Віталія, 1-5; 
  • Бувалкіна Владислава, 36-52, 73-75; 
  • Висоцького, 1-17; 
  • Марсельська, 32/1-36; 
  • 28 бригади (Паустовського), 2, 29/гар; 
  • Семена Палія, 93-134; 
  • просп. князя В. Великого, 140-154

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі встановлюють чотири газопоршневі машини. Вони мають забезпечити живлення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури у разі блекаутів. Також ми розповідали, як заощадити на електроенергії. 

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

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