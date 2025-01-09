Відключення світла в Одесі 9 січня — графіки, адреси ремонтів

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 січня, в Одесі не застосовуються графіки відключення світла. Але тисячі одеситів у різних районах міста все одно без електрики — через ремонти на мережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00, у разі змін повідомлять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова;

Бернардацці, 8/корп.1, 8;

Миколи Куліша;

Вертелецького, 47в;

Давида Бурлюка;

Дачна;

Дмитріївська;

Дубовий Гай;

Квіткова;

Китобійна;

Костанді;

Кришталева;

Купріна;

Лігінська;

Львівська, 1-27;

Люстдорфська дорога, 91-155;

Раллі (Ляпідевського), 3-16;

Рясна;

Бориса Едуардса;

Планетна;

Рибальська, 20;

Рівності;

Тімірязєва;

Г.Липського, 1-25, 34;

дорога Фонтанська;

провулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й;

Василя Кандинського;

провулок 1-й Кришталевий;

провулок Кришталевий, 5-10;

провулок 1-й Рівності;

провулок 1-й Український, 1-11;

провулок 2-й Костанді;

провулок 2-й Рясний;

провулок 3-й Костанді;

провулок Павла Чубинського (4-й Олександра Невського);

провулок Абрикосовий;

провулок Ванний;

провулок Соні Делоне (пров. Гаршина);

провулок Дачний, 8а;

провулок Іподромний, 10;

провулок Літній;

провулок Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15;

провулок Рівності, 92;

провулок Ульянівський, 4-15а;

провулок 4-й, 5-й Ульянівський;

провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Іоанна Гена,1-20;

Богуна, 6а,12/2,21;

Малішевського;

Йозефа Прибіка;

Квіткова;

Квітнева;

Клименка;

Кордонна;

Косяченка Олексія;

Миколи Лисенка;

Платанова;

Радісна, 114,116;

Святослава Ріхтера;

Сільська;

Тетяни Тесс;

Туристська, 7-15;

провулок 1-й, 2-й Бузковий;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5,7,9;

Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проїзд Бузьковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00-20:00:

Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2;

Ак. Сахарова, 24-44;

Блажка Віталія, 1-5;

Бувалкіна Владислава, 36-52, 73-75;

Висоцького, 1-17;

Марсельська, 32/1-36;

28 бригади (Паустовського), 2, 29/гар;

Семена Палія, 93-134;

просп. князя В. Великого, 140-154

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі встановлюють чотири газопоршневі машини. Вони мають забезпечити живлення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури у разі блекаутів. Також ми розповідали, як заощадити на електроенергії.