Відключення світла в Одесі 9 січня — графіки, адреси ремонтів

Одесити лишилися без світла — причини
Сьогодні, 9 січня, в Одесі не застосовуються графіки відключення світла. Але тисячі одеситів у різних районах міста все одно без електрики — через ремонти на мережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00, у разі змін повідомлять заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова;
- Бернардацці, 8/корп.1, 8;
- Миколи Куліша;
- Вертелецького, 47в;
- Давида Бурлюка;
- Дачна;
- Дмитріївська;
- Дубовий Гай;
- Квіткова;
- Китобійна;
- Костанді;
- Кришталева;
- Купріна;
- Лігінська;
- Львівська, 1-27;
- Люстдорфська дорога, 91-155;
- Раллі (Ляпідевського), 3-16;
- Рясна;
- Бориса Едуардса;
- Планетна;
- Рибальська, 20;
- Рівності;
- Тімірязєва;
- Г.Липського, 1-25, 34;
- дорога Фонтанська;
- провулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й;
- Василя Кандинського;
- провулок 1-й Кришталевий;
- провулок Кришталевий, 5-10;
- провулок 1-й Рівності;
- провулок 1-й Український, 1-11;
- провулок 2-й Костанді;
- провулок 2-й Рясний;
- провулок 3-й Костанді;
- провулок Павла Чубинського (4-й Олександра Невського);
- провулок Абрикосовий;
- провулок Ванний;
- провулок Соні Делоне (пров. Гаршина);
- провулок Дачний, 8а;
- провулок Іподромний, 10;
- провулок Літній;
- провулок Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Ульянівський, 4-15а;
- провулок 4-й, 5-й Ульянівський;
- провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Іоанна Гена,1-20;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Малішевського;
- Йозефа Прибіка;
- Квіткова;
- Квітнева;
- Клименка;
- Кордонна;
- Косяченка Олексія;
- Миколи Лисенка;
- Платанова;
- Радісна, 114,116;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська;
- Тетяни Тесс;
- Туристська, 7-15;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5,7,9;
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00-20:00:
- Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2;
- Ак. Сахарова, 24-44;
- Блажка Віталія, 1-5;
- Бувалкіна Владислава, 36-52, 73-75;
- Висоцького, 1-17;
- Марсельська, 32/1-36;
- 28 бригади (Паустовського), 2, 29/гар;
- Семена Палія, 93-134;
- просп. князя В. Великого, 140-154
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одесі встановлюють чотири газопоршневі машини. Вони мають забезпечити живлення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури у разі блекаутів. Також ми розповідали, як заощадити на електроенергії.
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