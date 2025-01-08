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Світло для одеситів — коли у місті буде своя генерація електрики

8 січня 2025 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Побудова газопоршневих генераторів в Одесі — на якому етапі
В Одесі монтують когенераційні машини. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Іноземні партнери передали Одесі дев'ять газопоршневих систем. Вони допоможуть забезпечити електроенергією критичні об'єкти у разі повного блекауту. Чотири з них вже монтують.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо

За словами очільника області, газопоршневі когенераційні машини встановлюють в Одесі, Чорноморську та Південному. Наразі відбувається процес наладки й тестування чотирьох з них — будуються майданчики, підводиться газ, готуються технічні документи. Ще п'ять установок місто чекає від партнерів.

"Вони розраховані саме на блекаут. Це котельні, це лікарні, це всі критичні об'єкти, для того, щоби місто могло функціонувати в разі повного відключення світла", — зазначив Олег Кіпер. 

Начальник ОВА також розповів, що не потрібно сильно умовляти закордонних партнерів допомагати Одесі — вони самі приходять до потрібних висновків.

"До Одеси приїздить багато іноземних дипломатів, міжнародних організацій. Вони часто і самі під обстріли попадають, і це надає їм бачення, і вони розуміють, що без цього буде важко", — розповів Олег Кіпер.   

Про що йдеться

Нагадаємо, у березні 2023 року Японія виділила гроші на закупівлю для Одеси когенераційних газових установок. Це прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Закупівля відбувалася через ООН. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт. 

Раніше ми повідомляли, що когенераційні машини вже почали будувати. Перші встановлять у Київському районі. Також ми писали, що у соціально важливих установах Одеської області встановлено понад двісті Tesla PowerWall, а також переведено всі адмінбудівлі на альтернативні джерела живлення.

Одеса електроенергія Одеська область генератори Олег Кіпер блекаут

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