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Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

8 января 2025 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Постройка газопоршневых генераторов в Одессе - на каком этапе
В Одессе монтируют когенерационные машины. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Иностранные партнеры передали Одессе девять газопоршневых систем. Они помогут обеспечить электроэнергией критические объекты в случае полного блэкаута. Четыре из них уже монтируют.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно

По словам главы области, газопоршневые когенерационные машины устанавливают в Одессе, Черноморске и Южном. Сейчас происходит процесс наладки и тестирования четырех из них — строятся площадки, подводится газ, готовятся технические документы. Еще пять установок город ждет от партнеров.

"Они рассчитаны именно на блэкаут. Это котельные, это больницы, это все критические объекты, для того, чтобы город мог функционировать в случае полного отключения света", — отметил Олег Кипер.

Начальник ОГА также рассказал, что не нужно сильно уговаривать зарубежных партнеров помогать Одессе — они сами приходят к нужным выводам.

"В Одессу приезжает много иностранных дипломатов, международных организаций. Они часто и сами под обстрелы попадают, и это придает им видение, и они понимают, что без этого будет трудно", — рассказал Олег Кипер.

О чем идет речь

Напомним, в марте 2023 года Япония выделила деньги на закупку для Одессы когенерационных газовых установок. Это приборы, которые производят электричество и тепло, сжигая газ. Закупка происходила через ООН. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.

Ранее мы сообщали, что когенерационные машины уже начали строить. Первые установят в Киевском районе. Также мы писали, что в социально важных учреждениях Одесской области установлено более двухсот Tesla PowerWall, а также переведены все админздания на альтернативные источники питания.

Одесса электроэнергия Одесская область генераторы Олег Кипер блэкаут

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