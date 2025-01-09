Отключение света в Одессе 9 января - графики, адреса ремонтов

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 9 января, в Одессе не применяются графики отключения света. Но тысячи одесситов в разных районах города все равно без электричества — из-за ремонтов на сетях. Завершить работы обещают до 20:00, в случае изменений сообщат заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

Абрикосовая;

Бернардацци, 8/корп.1, 8;

Николы Кулиша;

Вертелецкого, 47в;

Давида Бурлюка;

Дачная;

Дмитриевская;

Дубовая Роща;

Цветочная;

Китобойная;

Костанди;

Кристальная;

Куприна;

Лигинская;

Львовская, 1-27;

Люстдорфская дорога, 91-155;

Ралли (Ляпидевского), 3-16;

Рясная;

Бориса Эдуардса;

Планетная;

Рыбальская, 20;

Ровности;

Тимирязева;

Г.Липского, 1-25, 34;

дорога Фонтанская;

переулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й;

Василя Кандинского;

переулок 1-й Хрустальный;

переулок Хрустальный, 5-10;

переулок 1-й Ровности;

переулок 1-й Украинский, 1-11;

переулок 2-й Костанди;

переулок 2-й Рясный;

переулок 3-й Костанди;

переулок Павла Чубинского (4-й Александра Невского);

переулок Абрикосовый;

переулок Ванный;

переулок Сони Делоне (переулок Гаршина);

переулок Дачный, 8а;

переулок Ипподромный, 10;

переулок Летний;

переулок Приморский, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15;

переулок Равенства, 92;

переулок Ульяновский, 4-15а;

переулок 4-й, 5-й Ульяновский;

переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работает до 17:00-19:00:

Иоанна Гена,1-20; <Богуна, 6а,12/2,21;

Малишевского;

Йозефа Прибика;

Цветочная;

Апрельская;

Клименка;

Кордонная;

Косяченко Алексея;

Николы Лысенко;

Платанова;

Радисная, 114,116;

Святослава Рихтера;

Сельская;

Татьяны Тесс;

Туристская, 7-15;

переулок 1-й, 2-й Сиреневый;

переулок Сиреневый, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5,7,9;

Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проезд Бузьковый, 1-6.

Северный РЭС

Работает до 18:00-20:00:

Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2;

Ак. Сахарова, 24-44;

Блажка Виталия, 1-5;

Бувалкина Владислава, 36-52, 73-75;

Высоцкого, 1-17;

Марсельская, 32/1-36;

28 бригады (Паустовского), 2, 29/гар;

Семена Палия, 93-134;

просп. князя В. Великого, 140-154

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе устанавливают четыре газопоршневые машины. Они должны обеспечить питание объектов критической и социальной инфраструктуры в случае блэкаутов. Также мы рассказывали, как сэкономить на электроэнергии.