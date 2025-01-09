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Одесситы остались без света — причины

9 января 2025 09:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 9 января - графики, адреса ремонтов
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 9 января, в Одессе не применяются графики отключения света. Но тысячи одесситов в разных районах города все равно без электричества — из-за ремонтов на сетях. Завершить работы обещают до 20:00, в случае изменений сообщат заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Извещение о ремонтах. Фото: скриншот

Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая;
  • Бернардацци, 8/корп.1, 8;
  • Николы Кулиша;
  • Вертелецкого, 47в; 
  • Давида Бурлюка;
  • Дачная;
  • Дмитриевская;
  • Дубовая Роща;
  • Цветочная;
  • Китобойная;
  • Костанди; 
  • Кристальная; 
  • Куприна; 
  • Лигинская; 
  • Львовская, 1-27; 
  • Люстдорфская дорога, 91-155;
  • Ралли (Ляпидевского), 3-16;
  • Рясная;
  • Бориса Эдуардса;
  • Планетная;
  • Рыбальская, 20;
  • Ровности;
  • Тимирязева;
  • Г.Липского, 1-25, 34;
  • дорога Фонтанская;
  • переулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й;
  • Василя Кандинского; 
  • переулок 1-й Хрустальный;
  • переулок Хрустальный, 5-10;
  • переулок 1-й Ровности;
  • переулок 1-й Украинский, 1-11;
  • переулок 2-й Костанди;
  • переулок 2-й Рясный; 
  • переулок 3-й Костанди; 
  • переулок Павла Чубинского (4-й Александра Невского);
  • переулок Абрикосовый;
  • переулок Ванный;
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина);
  • переулок Дачный, 8а; 
  • переулок Ипподромный, 10; 
  • переулок Летний; 
  • переулок Приморский, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Ульяновский, 4-15а;
  • переулок 4-й, 5-й Ульяновский; 
  • переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работает до 17:00-19:00:

  • Иоанна Гена,1-20; <Богуна, 6а,12/2,21;
  • Малишевского;
  • Йозефа Прибика;
  • Цветочная; 
  • Апрельская; 
  • Клименка; 
  • Кордонная; 
  • Косяченко Алексея; 
  • Николы Лысенко; 
  • Платанова; 
  • Радисная, 114,116; 
  • Святослава Рихтера;
  • Сельская;
  • Татьяны Тесс;
  • Туристская, 7-15; 
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5,7,9;
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • проезд Бузьковый, 1-6.

Северный РЭС

Работает до 18:00-20:00:

  • Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2;
  • Ак. Сахарова, 24-44; 
  • Блажка Виталия, 1-5; 
  • Бувалкина Владислава, 36-52, 73-75;
  • Высоцкого, 1-17; 
  • Марсельская, 32/1-36;
  • 28 бригады (Паустовского), 2, 29/гар;
  • Семена Палия, 93-134; 
  • просп. князя В. Великого, 140-154

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе устанавливают четыре газопоршневые машины. Они должны обеспечить питание объектов критической и социальной инфраструктуры в случае блэкаутов. Также мы рассказывали, как сэкономить на электроэнергии.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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