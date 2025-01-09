Отключение света в Одессе 9 января - графики, адреса ремонтов

Одесситы остались без света — причины
Сегодня, 9 января, в Одессе не применяются графики отключения света. Но тысячи одесситов в разных районах города все равно без электричества — из-за ремонтов на сетях. Завершить работы обещают до 20:00, в случае изменений сообщат заранее.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Плановые работы
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая;
- Бернардацци, 8/корп.1, 8;
- Николы Кулиша;
- Вертелецкого, 47в;
- Давида Бурлюка;
- Дачная;
- Дмитриевская;
- Дубовая Роща;
- Цветочная;
- Китобойная;
- Костанди;
- Кристальная;
- Куприна;
- Лигинская;
- Львовская, 1-27;
- Люстдорфская дорога, 91-155;
- Ралли (Ляпидевского), 3-16;
- Рясная;
- Бориса Эдуардса;
- Планетная;
- Рыбальская, 20;
- Ровности;
- Тимирязева;
- Г.Липского, 1-25, 34;
- дорога Фонтанская;
- переулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й;
- Василя Кандинского;
- переулок 1-й Хрустальный;
- переулок Хрустальный, 5-10;
- переулок 1-й Ровности;
- переулок 1-й Украинский, 1-11;
- переулок 2-й Костанди;
- переулок 2-й Рясный;
- переулок 3-й Костанди;
- переулок Павла Чубинского (4-й Александра Невского);
- переулок Абрикосовый;
- переулок Ванный;
- переулок Сони Делоне (переулок Гаршина);
- переулок Дачный, 8а;
- переулок Ипподромный, 10;
- переулок Летний;
- переулок Приморский, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Ульяновский, 4-15а;
- переулок 4-й, 5-й Ульяновский;
- переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральный РЭС
Работает до 17:00-19:00:
- Иоанна Гена,1-20; <Богуна, 6а,12/2,21;
- Малишевского;
- Йозефа Прибика;
- Цветочная;
- Апрельская;
- Клименка;
- Кордонная;
- Косяченко Алексея;
- Николы Лысенко;
- Платанова;
- Радисная, 114,116;
- Святослава Рихтера;
- Сельская;
- Татьяны Тесс;
- Туристская, 7-15;
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
- переулок Сиреневый, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5,7,9;
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- проезд Бузьковый, 1-6.
Северный РЭС
Работает до 18:00-20:00:
- Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2;
- Ак. Сахарова, 24-44;
- Блажка Виталия, 1-5;
- Бувалкина Владислава, 36-52, 73-75;
- Высоцкого, 1-17;
- Марсельская, 32/1-36;
- 28 бригады (Паустовского), 2, 29/гар;
- Семена Палия, 93-134;
- просп. князя В. Великого, 140-154
Куда обращаться в случае отключения света
Если в жилище отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одессе устанавливают четыре газопоршневые машины. Они должны обеспечить питание объектов критической и социальной инфраструктуры в случае блэкаутов. Также мы рассказывали, как сэкономить на электроэнергии.
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