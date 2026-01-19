Відео
Україна
Одесити масово купаються в морі — мороз та вітер не завада (фото)

Одесити масово купаються в морі — мороз та вітер не завада (фото)

Дата публікації: 19 січня 2026 12:06
Хрещення в Одесі: купання в крижаному морі на морозі
Чоловіки купаються у морі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

В Одесі попри морозну погоду та кригу на пляжі чимало людей прийшли до моря, щоб зануритися у воду на Хрещення. Для багатьох це вже багаторічна традиція, яка дарує заряд бадьорості на весь рік. Навіть сильний холод не завадив одеситам випробувати свою силу волі та зайти у зимові хвилі.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському пляжі та поспілкувалися з охочими пірнути у крижане море.

Водохреща в Одесі

Одеські пляжі сьогодні виглядають незвично, берегова лінія вкрилася шаром льоду, а повітря пробирає холодом. Проте біля води панує особлива атмосфера. Люди приходять цілими компаніями, щоб підтримати один одного та разом зануритися. Хтось робить це заради віри, хтось — для здоров'я, а для когось це просто спосіб перевірити себе на витривалість.

Водохреща за старим календарем в Одесі
Одесити готуються до купання в морі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Для одеситки Ренати цього року святкування стало особливим, адже вона вирішила не обмежуватися однією датою. Жінка зізнається, що купається вже вісім років поспіль і вважає це своєю незмінною традицією. За її словами, саме в морозну погоду море відчувається найкраще, а після виходу на берег з'являється неймовірне відчуття оновлення.

"Цього року в мене вже два свята, і сьогодні я прийшла просто за компанію. Це моя особиста віра, я купаюся вже восьмий рік, і цього разу відчула очищення до кінчиків пальців. Море просто класне, особливо коли на вулиці такий мороз", — поділилася враженнями Рената.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Одеситка Рената про відчуття від купання. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Водохреща за старим календарем в Одесі
Чоловіки заходять в море. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Для містян регулярне занурення в холодну воду — це найкращий спосіб зміцнити імунітет. Одесити не прив’язуються лише до однієї дати і заходив у море як на початку січня, так і сьогодні. Люди переконані, що такі процедури допомагають йому залишатися здоровим і бадьорим протягом усього сезону.

"Ми часто купаємося, тому сьогодні для нас звичайний активний день. Я пірнав і шостого числа, і сьогодні знову зайшов у воду, бо почуваюся після цього дуже свіжо. Для мене це передусім про здоров’я та загартовування організму", — розповів Сергій.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Сергій розповів про мотивацію. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Водохреща за старим календарем в Одесі
Одесити одягаються після моря. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Дмитро прийшов до моря, бо вважає місцеву воду взимку надзвичайно чистою та приємною. Хоча він не зміг приєднатися до купань раніше, сьогоднішня погода його цілком влаштувала. Чоловік уже понад десять років практикує такі занурення і кожного разу отримує від цього задоволення.

"Я купаюся вже більше десяти років, а сьогодні прийшов, бо раніше просто не вийшло за часом. Водичка сьогодні просто супер — вона дуже свіжа, чиста та прозора. Це неймовірні відчуття, які важко передати словами", — зазначив Дмитро.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Одесит Дмитро про воду в морі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Водохреща за старим календарем в Одесі
Люди після пірнання. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Інший мешканець міста, якого також звати Дмитро, розповів дивовижну історію про те, як холодні купання допомогли йому побороти недугу. Раніше він часто страждав на проблеми з дихальними шляхами, але регулярні занурення змінили ситуацію. Тепер він рекомендує цей метод усім, хто хоче забути про застуди. ​

"Перший раз я пірнув, бо дуже мучився від хронічного бронхіту, а тепер купаюся вже років сім і забув про хворобу. Раніше завжди святкували саме дев'ятнадцятого, от і сьогодні нам нагадали, що пора в море. Думаю, що вода дійсно дає щось корисне для тіла, тому всім рекомендую", — каже Дмитро.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Дмитро про лікувальний ефект. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Водохреща за старим календарем в Одесі
Чоловік у морі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Олена сприймає зимове купання як справжній виклик власним страхам та слабкостям. Вона чесно зізнається, що цього року зайти у воду було значно складніше, ніж минулого. Проте жінка вірить у силу води та відчуває, як вона позитивно впливає на її внутрішній стан та зовнішній вигляд.

"Сьогодні було справді прохолодно, минулого року було набагато легше заходити, але такий досвід варто спробувати кожному. Для мене це боротьба з собою. Я хочу, я можу і мені це треба. Я щиро вірю, що ця вода мене навіть трохи омолоджує", — поділилася Олена.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Олена розповіла про власний досвід. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Водохреща за старим календарем в Одесі
Жінка готується до купань. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Ярослав сьогодні вирішив згадати дитячий досвід і вдруге в житті зануритися в море на свято. Перший такий випадок був ще підлітковому віці, і ось через багато років він знову наважився на цей крок. Попри відчутний холод, хлопець спокійно сприйняв процедуру і після купання планує просто гарно відпочити.

"Вирішив прийти, бо сьогодні свято, хоча востаннє я таке робив ще у 12 років. Вода доволі гарна, хоча на вулиці було справді холодно під час занурення. Ніяких особливих змін не відчуваю, просто тепер дуже хочеться прийти додому і міцно заснути", — розповів Ярослав.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Ярослав про те, які зміни відучає. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Водохреща за старим календарем в Одесі
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомлли про те, що Буданов вітав українців з Водохрещам 6 січня. Також ми писали про те, коли одесити святкують Водохреща.

Одеса Одеська область Новини Одеси море водосховище свято
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
