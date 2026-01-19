Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситы массово купаются в море — мороз и ветер не помеха (фото)

Одесситы массово купаются в море — мороз и ветер не помеха (фото)

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:06
Крещение в Одессе: купание в ледяном море на морозе
Мужчины купаются в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

В Одессе несмотря на морозную погоду и лед на пляже немало людей пришли к морю, чтобы окунуться в воду на Крещение. Для многих это уже многолетняя традиция, которая дарит заряд бодрости на весь год. Даже сильный холод не помешал одесситам испытать свою силу воли и зайти в зимние волны.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском пляже и пообщались с желающими нырнуть в ледяное море.

Реклама
Читайте также:

Крещение в Одессе

Одесские пляжи сегодня выглядят необычно, береговая линия покрылась слоем льда, а воздух пробирает холодом. Однако у воды царит особая атмосфера. Люди приходят целыми компаниями, чтобы поддержать друг друга и вместе окунуться. Кто-то делает это ради веры, кто-то — для здоровья, а для кого-то это просто способ проверить себя на выносливость.

Водохреща за старим календарем в Одесі
Одесситы готовятся к купанию в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Для одесситки Ренаты в этом году празднование стало особенным, ведь она решила не ограничиваться одной датой. Женщина признается, что купается уже восемь лет подряд и считает это своей неизменной традицией. По ее словам, именно в морозную погоду море чувствуется лучше всего, а после выхода на берег появляется невероятное ощущение обновления.

"В этом году у меня уже два праздника, и сегодня я пришла просто за компанию. Это моя личная вера, я купаюсь уже восьмой год, и в этот раз почувствовала очищение до кончиков пальцев. Море просто классное, особенно когда на улице такой мороз", — поделилась впечатлениями Рената.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Одесситка Рената об ощущениях от купания. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык
Водохреща за старим календарем в Одесі
Мужчины заходят в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Для горожан регулярное погружение в холодную воду — это лучший способ укрепить иммунитет. Одесситы не привязываются только к одной дате и заходили в море как в начале января, так и сегодня. Люди убеждены, что такие процедуры помогают ему оставаться здоровым и бодрым на протяжении всего сезона.

"Мы часто купаемся, поэтому сегодня для нас обычный активный день. Я нырял и шестого числа, и сегодня снова зашел в воду, потому что чувствую себя после этого очень свежо. Для меня это прежде всего о здоровье и закаливании организма", — рассказал Сергей.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Сергей рассказал о мотивации. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык
Водохреща за старим календарем в Одесі
Одесситы одеваются после моря. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Дмитрий пришел к морю, потому что считает местную воду зимой чрезвычайно чистой и приятной. Хотя он не смог присоединиться к купаниям раньше, сегодняшняя погода его вполне устроила. Мужчина уже более десяти лет практикует такие погружения и каждый раз получает от этого удовольствие.

"Я купаюсь уже более десяти лет, а сегодня пришел, потому что раньше просто не получилось по времени. Водичка сегодня просто супер — она очень свежая, чистая и прозрачная. Это невероятные ощущения, которые трудно передать словами", — отметил Дмитрий.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Одессит Дмитрий о воде в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык
Водохреща за старим календарем в Одесі
Люди после ныряния. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Другой житель города, которого также зовут Дмитрий, рассказал удивительную историю о том, как холодные купания помогли ему побороть недуг. Раньше он часто страдал проблемами с дыхательными путями, но регулярные погружения изменили ситуацию. Теперь он рекомендует этот метод всем, кто хочет забыть о простудах.

"Первый раз я нырнул, потому что очень мучился от хронического бронхита, а теперь купаюсь уже лет семь и забыл о болезни. Раньше всегда праздновали именно девятнадцатого, вот и сегодня нам напомнили, что пора в море. Думаю, что вода действительно дает что-то полезное для тела, поэтому всем рекомендую", — говорит Дмитрий.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Дмитрий о лечебном эффекте. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык
Водохреща за старим календарем в Одесі
Мужчина в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Елена воспринимает зимнее купание как настоящий вызов собственным страхам и слабостям. Она честно признается, что в этом году зайти в воду было значительно сложнее, чем в прошлом. Однако женщина верит в силу воды и чувствует, как она положительно влияет на ее внутреннее состояние и внешний вид.

"Сегодня было действительно прохладно, в прошлом году было гораздо легче заходить, но такой опыт стоит попробовать каждому. Для меня это борьба с собой. Я хочу, я могу и мне это надо. Я искренне верю, что эта вода меня даже немного омолаживает", — поделилась Елена.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Елена рассказала о собственном опыте. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык
Водохреща за старим календарем в Одесі
Женщина готовится к купаниям. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Ярослав сегодня решил вспомнить детский опыт и второй раз в жизни окунуться в море на праздник. Первый такой случай был еще подростковом возрасте, и вот спустя много лет он снова решился на этот шаг. Несмотря на ощутимый холод, парень спокойно воспринял процедуру и после купания планирует просто хорошо отдохнуть.

"Решил прийти, потому что сегодня праздник, хотя последний раз я такое делал еще в 12 лет. Вода довольно хорошая, хотя на улице было действительно холодно во время погружения. Никаких особых изменений не чувствую, просто теперь очень хочется прийти домой и крепко заснуть", — рассказал Ярослав.

Одесити вдруге прийшли на Водохреща
Ярослав о том, какие изменения отучает. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык
Водохреща за старим календарем в Одесі
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали о том, что Буданов поздравлял украинцев с Крещением 6 января. Также мы писали о том, когда одесситы празднуют Крещение Господне.

Одесса Одесская область Новости Одессы море водохранилище праздник
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации