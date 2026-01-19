Крещение в Одессе: купание в ледяном море на морозе

Мужчины купаются в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

В Одессе несмотря на морозную погоду и лед на пляже немало людей пришли к морю, чтобы окунуться в воду на Крещение. Для многих это уже многолетняя традиция, которая дарит заряд бодрости на весь год. Даже сильный холод не помешал одесситам испытать свою силу воли и зайти в зимние волны.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском пляже и пообщались с желающими нырнуть в ледяное море.

Крещение в Одессе

Одесские пляжи сегодня выглядят необычно, береговая линия покрылась слоем льда, а воздух пробирает холодом. Однако у воды царит особая атмосфера. Люди приходят целыми компаниями, чтобы поддержать друг друга и вместе окунуться. Кто-то делает это ради веры, кто-то — для здоровья, а для кого-то это просто способ проверить себя на выносливость.

Одесситы готовятся к купанию в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Для одесситки Ренаты в этом году празднование стало особенным, ведь она решила не ограничиваться одной датой. Женщина признается, что купается уже восемь лет подряд и считает это своей неизменной традицией. По ее словам, именно в морозную погоду море чувствуется лучше всего, а после выхода на берег появляется невероятное ощущение обновления.

"В этом году у меня уже два праздника, и сегодня я пришла просто за компанию. Это моя личная вера, я купаюсь уже восьмой год, и в этот раз почувствовала очищение до кончиков пальцев. Море просто классное, особенно когда на улице такой мороз", — поделилась впечатлениями Рената.

Одесситка Рената об ощущениях от купания. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Мужчины заходят в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Для горожан регулярное погружение в холодную воду — это лучший способ укрепить иммунитет. Одесситы не привязываются только к одной дате и заходили в море как в начале января, так и сегодня. Люди убеждены, что такие процедуры помогают ему оставаться здоровым и бодрым на протяжении всего сезона.

"Мы часто купаемся, поэтому сегодня для нас обычный активный день. Я нырял и шестого числа, и сегодня снова зашел в воду, потому что чувствую себя после этого очень свежо. Для меня это прежде всего о здоровье и закаливании организма", — рассказал Сергей.

Сергей рассказал о мотивации. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Одесситы одеваются после моря. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Дмитрий пришел к морю, потому что считает местную воду зимой чрезвычайно чистой и приятной. Хотя он не смог присоединиться к купаниям раньше, сегодняшняя погода его вполне устроила. Мужчина уже более десяти лет практикует такие погружения и каждый раз получает от этого удовольствие.

"Я купаюсь уже более десяти лет, а сегодня пришел, потому что раньше просто не получилось по времени. Водичка сегодня просто супер — она очень свежая, чистая и прозрачная. Это невероятные ощущения, которые трудно передать словами", — отметил Дмитрий.

Одессит Дмитрий о воде в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Люди после ныряния. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Другой житель города, которого также зовут Дмитрий, рассказал удивительную историю о том, как холодные купания помогли ему побороть недуг. Раньше он часто страдал проблемами с дыхательными путями, но регулярные погружения изменили ситуацию. Теперь он рекомендует этот метод всем, кто хочет забыть о простудах.

"Первый раз я нырнул, потому что очень мучился от хронического бронхита, а теперь купаюсь уже лет семь и забыл о болезни. Раньше всегда праздновали именно девятнадцатого, вот и сегодня нам напомнили, что пора в море. Думаю, что вода действительно дает что-то полезное для тела, поэтому всем рекомендую", — говорит Дмитрий.

Дмитрий о лечебном эффекте. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Мужчина в море. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Елена воспринимает зимнее купание как настоящий вызов собственным страхам и слабостям. Она честно признается, что в этом году зайти в воду было значительно сложнее, чем в прошлом. Однако женщина верит в силу воды и чувствует, как она положительно влияет на ее внутреннее состояние и внешний вид.

"Сегодня было действительно прохладно, в прошлом году было гораздо легче заходить, но такой опыт стоит попробовать каждому. Для меня это борьба с собой. Я хочу, я могу и мне это надо. Я искренне верю, что эта вода меня даже немного омолаживает", — поделилась Елена.

Елена рассказала о собственном опыте. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Женщина готовится к купаниям. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Ярослав сегодня решил вспомнить детский опыт и второй раз в жизни окунуться в море на праздник. Первый такой случай был еще подростковом возрасте, и вот спустя много лет он снова решился на этот шаг. Несмотря на ощутимый холод, парень спокойно воспринял процедуру и после купания планирует просто хорошо отдохнуть.

"Решил прийти, потому что сегодня праздник, хотя последний раз я такое делал еще в 12 лет. Вода довольно хорошая, хотя на улице было действительно холодно во время погружения. Никаких особых изменений не чувствую, просто теперь очень хочется прийти домой и крепко заснуть", — рассказал Ярослав.

Ярослав о том, какие изменения отучает. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

