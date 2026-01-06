Видео
Главная Одесса Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 08:52
Крещение 2026 в Одессе - дата празднования и традиций
Люди возле моря. Фото: Новини.LIVE

Крещение в Украине в последние годы, как и многие другие церковные праздники, переживает период изменений. Переход на новый церковный календарь поставил перед многими украинцами выбор: праздновать 6 января или оставаться верными привычному 19-му. В Одессе к этому вопросу добавляется еще одна традиция — купание в море, которое для кого-то является духовным очищением, а для кого-то — просто испытанием силы воли.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, когда они отмечают Крещение и планируют ли в этом году нырять в холодную воду.

Читайте также:

Празднование Крещения

В семье Валерии сохраняют традиции, к которым привыкли еще с детства. Для них Крещение — это не только дата в календаре, а прежде всего семейный обычай, который передается из поколения в поколение. Купание в ледяной воде для этой семьи — обязательная часть праздника. Женщина вспоминает, что раньше такие обряды проводили даже в сельских реках.

"Мы 19 празднуем, как по-старому было. Такой у нас обычай. В этом году планируем купаться. Мы в селе проруби резали и ныряли в реке", — говорит Валерия.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 1
Одесситка Валерия о празднике. Фото: Новини.LIVE

Татьяна и Евгений признаются, что до сих пор празднуют Крещение по старому стилю — скорее по многолетней привычке, чем из принципиальных соображений. Раньше они регулярно участвовали в купаниях, однако в этом году относятся к этому осторожнее. Супруги говорят, что придут посмотреть, но уже не готовы погружаться в холодную воду.

"Ну, вообще, по привычке празднуем 19 числа. Купались раньше, в этом году пойдем обязательно, посмотрим. Но сама купаться уже не буду", — рассказывают Татьяна и Евгений.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 2
Местные жители Татьяна и Евгений по поводу крещения. Фото: Новини.LIVE

Крещение 6 января

Еще одна Татьяна выбрала новую дату празднования — 6 января. Она говорит, что купание в этом году не планирует, ведь холод для нее — серьезный аргумент. В то же время женщина вспоминает, что раньше имела совсем другой опыт, когда жила в Крыму. Там купание на Крещение было привычным делом и воспринималось значительно легче.

"Будем шестого праздновать. Я вот не купаюсь, потому что холодно. Я когда жила в Крыму, в Алуште. Мы там ходили, купались", — делится Татьяна.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 3
Одесситка Татьяна о купании в Крыму. Фото: Новини.LIVE

Валентина рассказывает, что в ее семье уже перешли на празднование Крещения 6 января. Раньше они совмещали церковные обряды с купанием в море. Однако с годами физические возможности меняются, и не все уже дается так легко, как прежде.

"Мы празднуем завтра, 6-го. Купались в море, и ходили в церковь. А сейчас уже немного возраст не тот. Но купаться будем", — говорит Валентина.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 4
Местная жительница Валентина о праздновании. Фото: Новини.LIVE

Не праздничное настроение

А вот Валентина признается, что Крещение для нее давно потеряло четкое значение. Она не придерживается ни одной даты и в этом году также не планирует ни праздновать, ни купаться. Среди причин — не только отсутствие традиции, но и вполне бытовые трудности, в частности проблемы с транспортом. По ее словам, раньше она купалась в реке, но теперь таких возможностей нет.

"Я вообще давно его не праздновала и не имею понятия. Нет, не планирую в этом году купаться. Купалась давно в реке, а сейчас транспорта нет, чтобы туда доехать", — говорит Валентина.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 5
Одесситка Валентина о поездке к реке. Фото: Новини.LIVE

Наталья говорит коротко и откровенно. Она признается, что никогда не посещала церковь на Крещение и не считает это важной частью своей жизни. Ни 6-го, ни 19-го она праздновать не планирует. Для нее этот вопрос не вызывает внутреннего конфликта — она просто не чувствует необходимости приобщаться к традиции.

"Честно, я его не праздную и 19 никогда в церковь не ходила. И 6 не буду, и 19 не буду", — говорит Наталья.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 6
Местная жительница Наталья о празднике. Фото: Новини.LIVE

Отношение одесситов к Крещению остается разным и часто очень личным. Кто-то придерживается старых обычаев и продолжает купаться в море, кто-то переходит на новую дату, но отказывается от погружений, а для кого-то этот праздник вообще потерял значение. Выбор между 6 и 19 января все чаще определяется не только церковным календарем, но и здоровьем, жизненными обстоятельствами и внутренним ощущением традиции.

Ранее мы писали, о том насколько подорожали продукты к праздникам на Одесских базарах. А также, о том как Одесситы праздновали Новый год в Украинских традициях.

Одесса Черное море опрос Новости Одессы Крещение праздник
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
