Україна
Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 08:52
Водохреща 2026 в Одесі — дата святкування та традицій
Люди біля моря. Фото: Новини.LIVE

Водохреща в Україні останніми роками, як і багато інших церковних свят, переживає період змін. Перехід на новий церковний календар поставив перед багатьма українцями вибір: святкувати 6 січня чи залишатися вірними звичному 19-му. В Одесі до цього питання додається ще одна традиція — купання в морі, яке для когось є духовним очищенням, а для когось — просто випробуванням сили волі.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, коли вони відзначають водохреще і чи планують цього року пірнати в холодну воду.

Читайте також:

Святкування Водохреще 

В родині Валерії зберігають традиції, до яких звикли ще з дитинства. Для них Водохреща — це не лише дата в календарі, а насамперед родинний звичай, який передається з покоління в покоління. Купання у крижаній воді для цієї сім’ї — обов’язкова частина свята. Жінка згадує, що раніше такі обряди проводили навіть у сільських річках.

"Ми 19 святкуємо, як по-старому було. Такий у нас звичай. Цього року плануємо купатися. Ми в селі ополонки різали й пірнали в річці", — каже Валерія.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 1
Одеситка Валерія про свято. Фото: Новини.LIVE

Тетяна та Євгеній зізнаються, що й досі святкують водохреще за старим стилем — радше з багаторічної звички, ніж із принципових міркувань. Раніше вони регулярно брали участь у купаннях, однак цього року ставляться до цього обережніше. Подружжя каже, що прийдуть подивитися, але вже не готові занурюватися в холодну воду. 

"Ну, взагалі, зі звички святкуємо 19 числа. Купались раніше, цього року підемо обов'язково, подивимось. Але сама купатися вже не буду", — розповідають Тетяна та Євгеній.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 2
Місцеві жителі Тетяна та Євгеній з приводу водохреща. Фото: Новини.LIVE 

Водохреща 6 січня

Ще одна Тетяна обрала нову дату святкування — 6 січня. Вона каже, що купання цього року не планує, адже холод для неї — серйозний аргумент. Водночас жінка згадує, що раніше мала зовсім інший досвід, коли жила в Криму. Там купання на Водохреща було звичною справою і сприймалося значно легше.

"Будем шостого святкувати. Я от не купаюся, бо холодно. Я коли жила в Криму, в Алушті. Ми там ходили, купалися", — ділиться Тетяна.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 3
Одеситка Тетяна про купання в Криму. Фото: Новини.LIVE

Валентина розповідає, що в її родині вже перейшли на святкування Водохреща 6 січня. Раніше вони поєднували церковні обряди з купанням у морі. Проте з роками фізичні можливості змінюються, і не все вже дається так легко, як колись. 

"Ми святкуємо завтра, 6-го. Купалися в морі, і ходили в церкву. А зараз вже трохи вік не той. Але купатися будемо", — говорить Валентина.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 4
Місцева жителька Валентина про святкування. Фото: Новини.LIVE

Не святковий настрій 

А ось Валентина зізнається, що Водохреща для неї давно втратило чітке значення. Вона не дотримується жодної дати й цього року також не планує ні святкувати, ні купатися. Серед причин — не лише відсутність традиції, а й цілком побутові труднощі, зокрема проблеми з транспортом. За її словами, раніше вона купалася в річці, але тепер таких можливостей немає.

"Я взагалі давно його не святкувала і не маю поняття. Ні, не планую цього року купатися. Купалася давно в річці, а зараз транспорту нема, щоб туди доїхати", — каже Валентина.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 5
Одеситка Валентина про поїздку до річки. Фото: Новини.LIVE

Наталія говорить коротко й відверто. Вона зізнається, що ніколи не відвідувала церкву на Водохреща і не вважає це важливою частиною свого життя. Ані 6-го, ані 19-го вона святкувати не планує. Для неї це питання не викликає внутрішнього конфлікту — вона просто не відчуває потреби долучатися до традиції.

"Чесно, я його не святкую і 19 ніколи в церкву не ходила. І 6 не буду, і 19 не буду", — каже Наталія.

Коли святкують Водохреща одесити й чи планують купання цього року - фото 6
Місцева жителька Наталія про свято. Фото: Новини.LIVE

Ставлення одеситів до Водохреща залишається різним і часто дуже особистим. Хтось дотримується старих звичаїв і продовжує купатися в морі, хтось переходить на нову дату, але відмовляється від занурень, а для когось це свято взагалі втратило значення. Вибір між 6 і 19 січня дедалі частіше визначається не лише церковним календарем, а й здоров’ям, життєвими обставинами та внутрішнім відчуттям традиції.

Раніше ми писали, про те наскільки подорожчали продукти до свят на Одеських базарах. А також, про те як Одесити святкували Новий рік в Українських традиціях

Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
