Крещенские купания в Одессе 2026: как происходит

Священник освящает море. Фото: Новини.LIVE

В Одессе традиционно состоялись Крещенские купания в Черном море. Несмотря на холодный ветер, десятки горожан собрались на побережье, чтобы окунуться в воду и очистить душу. На пляже дежурят спасатели ГСЧС для безопасности. Обряд прошел организованно и без чрезвычайных происшествий.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Крещение в Одессе

Крещенские купания в Одессе — давняя традиция, которая ежегодно собирает смельчаков на пляже. 6 января одесситы приходят, чтобы окунуться в холодную воду, помолиться и почувствовать единство с обществом. Погода в этом году была ветреной, но без осадков, что позволило провести обряд безопасно и с комфортом для участников.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Люди возле палатки ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

Для обеспечения безопасности на побережье развернули палатки ГСЧС, где дежурят спасатели и оказывают помощь всем, кто нырял в море. Локации выбрали заранее — это официальные пляжи с обследованным дном, где меньше всего рисков для людей. Чрезвычайники поощряют купаться только на определенных участках, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

"В течение последней недели нам поступило много вопросов от одесситов, будут ли спасатели задействованы на Крещение. Мы вместе с городским советом выбрали безопасные локации на официальных пляжах, где обследовано дно и менее рискованно находиться. В Одессе определены две точки, еще одна — в области. Наша задача — следить, чтобы люди не заплывали далеко, а только погружались, и быть готовыми оказать помощь", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE

Священник освящает море. Фото: Новини.LIVE

Перед началом погружений священник провел молитву и освятил воду, чтобы все желающие могли безопасно принять участие в обряде и очиститься от грехов. Этот ритуал символизирует духовное очищение, укрепление веры и поддержку традиций православной церкви.

"Украинская церковь и государство перешли на новый календарь, и важно, чтобы мы все праздновали вместе. Это единение и отдаление от "русского мира". За эти годы я не вижу разделения среди верующих — люди хорошо понимают, что это наш общий путь", — сказал протоиерей Теодор.

Протоиерей Теодор Оробец. Фото: Новини.LIVE

Укрепление духа

Одесситы говорят, что для них купание в Черном море — не только традиция, но и личное символическое очищение. Многие приходят ежегодно, чтобы укрепить дух и тело. Этот праздник часто воспринимают как еще одну возможность собраться вместе.

"Я уже 25 лет купаюсь. Для меня это очищение духа, силы и здоровья. Хочу поблагодарить наших воинов за то, что берегут нас. Всем желаю здоровья и победы", — поделился одессит Михаил.

Одессит Михаил во время купаний. Фото: Новини.LIVE

Мужчина вышел из моря. Фото: Новини.LIVE

Некоторые участники подчеркивают личное значение купаний. Для них это символ традиции, которую они передают от поколения к поколению, и шанс почувствовать внутреннюю гармонию.

"Это что-то очень свое, символическое. Вода холодная, но ощущения особые. Для меня это традиция, которая добавляет силы и радости", — сказала одесситка Вита.

Одесситка Вита во время Крещения. Фото: Новини.LIVE

Также во время Крещенских купаний на пляже состоялась розколяда — традиционное празднование после Рождества, когда поют колядки. Участники исполняли народные песни. Так завершается цикл зимних праздников.

Розколяда на пляже. Фото: Новини.LIVE

