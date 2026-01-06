Водохрещенські купання в Одесі 2026: як відбувається

Священник освячує море. Фото: Новини.LIVE

В Одесі традиційно відбулися Водохрещенські купання у Чорному морі. Попри холодний вітер, десятки містян зібралися на узбережжі, щоб зануритися у воду та очистити душу. На пляжі чергують рятувальники ДСНС для безпеки. Обряд пройшов організовано й без надзвичайних подій.

Водохреще в Одесі

Водохрещенські купання в Одесі — давня традиція, яка щороку збирає сміливців на пляжі. 6 січня одесити приходять, щоб зануритися у холодну воду, помолитися та відчути єдність із громадою. Погода цього року була вітряною, але без опадів, що дозволило провести обряд безпечно та з комфортом для учасників.

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

Люди біля палатки ДСНС. Фото: Новини.LIVE

Для забезпечення безпеки на узбережжі розгорнули намети ДСНС, де чергують рятувальники та надають допомогу всім, хто пірнав у море. Локації обрали заздалегідь — це офіційні пляжі з обстеженим дном, де найменше ризиків для людей. Надзвичайники заохочують купатися лише на визначених ділянках, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.

"Протягом останнього тижня нам надійшло багато запитань від одеситів, чи будуть рятувальники задіяні на Водохреща. Ми разом з міською радою обрали безпечні локації на офіційних пляжах, де обстежене дно і є менш ризиковано перебувати. В Одесі визначено дві точки, ще одна — у області. Наше завдання — слідкувати, щоб люди не запливали далеко, а лише занурювалися, і бути готовими надати допомогу", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.

Речниця ДСНС Марина Аверіна. Фото: Новини.LIVE

Священник освячує море. Фото: Новини.LIVE

Перед початком занурень священик провів молитву та освятив воду, щоб усі охочі могли безпечно взяти участь у обряді та очиститися від гріхів. Цей ритуал символізує духовне очищення, зміцнення віри та підтримку традицій православної церкви.

"Українська церква і держава перейшли на новий календар, і важливо, щоб ми всі святкували разом. Це єднання і віддалення від "русского міра". За ці роки я не бачу розділення серед вірян — люди добре розуміють, що це наш спільний шлях", — сказав протоієрей Теодор.

Протоієрей Теодор Оробець. Фото: Новини.LIVE

Зміцнення духу

Одесити кажуть, що для них купання у Чорному морі — не лише традиція, а й особисте символічне очищення. Багато хто приходить щороку, щоб зміцнити дух і тіло. Це свято часто сприймають як ще одну можливість зібратися разом.

"Я вже 25 років купаюся. Для мене це очищення духу, сили і здоров’я. Хочу подякувати нашим воїнам за те, що бережуть нас. Усім бажаю здоров’я і перемоги", — поділився одесит Михайло.

Одесит Михайло під час купань. Фото: Новини.LIVE

Чоловік вийшов з моря. Фото: Новини.LIVE

Деякі учасники підкреслюють особисте значення купань. Для них це символ традиції, яку вони передають від покоління до покоління, і шанс відчути внутрішню гармонію.

"Це щось дуже своє, символічне. Вода холодна, але відчуття особливі. Для мене це традиція, яка додає сили і радості", — сказала одеситка Віта.

Одеситка Віта під час Водохреща. Фото: Новини.LIVE

Також під час Водохрещенських купань на пляжі відбулася розколяда — традиційне святкування після Різдва, коли співають колядки. Учасники виконували народні пісні. Так завершується цикл зимових свят.

Розколяда на пляжі. Фото: Новини.LIVE

