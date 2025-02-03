Одесити представлять збірну України в Ванкувері

Діаспоряни зустрічають збірну Украхни. Фото: Ігри Нескорених

Чотири одесита увійшли до збірної України на Перші в історії зимові гібридні Ігри Нескорених у Вістлері та Ванкувері, які відбудуться 8-16 лютого 2025 року. Чоловіки вже прибули до Канади, де їх тепло зустріла діаспора.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Одесит Олексій Васильєв проходив службу 122-й бригаді ЗСУ, але отримав бойову травму та надважку контузію в ході ведення бойових дій під Бахмутом. Незважаючи на це, чоловік візьме участь у веслуванні на тренажерах, бігових лижах та керлінгу на колісних кріслах. Крім нього, на Іграх Нескорених наш регіон представлятимуть ветеран ЗСУ Євген Каус, який втратив обидві ноги від ворожої міни та Ілля Пилипенко, колишній матрос, чий танк підірвався у вересні 2022 року поблизу Білогірки. А також Олексій Притула, старший солдат поранений на початку війни у Донецькій області. Вчора наша збірна прибула до Канади, де, після довгої дороги, в аеропорту Ванкувера їх зустрічала українська діаспора.

Одесит Олексій Василь'єв на тренуванні. Фото: Одеса. Офіційно

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У Invictus Games Vancouver Whistler 2025 братиме участь 550 учасників з 25 країн. Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США. Слідкувати за нашою збірною можна на її офіційній сторінці.

Нагадаю, нещодавно ми писали про те чому Чорноморець не хоче грати з деякими клубами. А також про перемогу Світоліної на Grand Slam.

