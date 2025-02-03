Одесситы представят сборную Украины в Ванкувере

Диаспоряне встречают сборную Украхны. Фото: Игры Непокоренных

Четыре одессита вошли в сборную Украины на Первые в истории зимние гибридные Игры Непокоренных в Уистлере и Ванкувере, которые состоятся 8-16 февраля 2025 года. Мужчины уже прибыли в Канаду, где их тепло встретили диаспоряны.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Одессит Алексей Васильев проходил службу в 122-й бригаде ВСУ, но получил боевую травму и сверхтяжелую контузию в ходе ведения боевых действий под Бахмутом. Несмотря на это, мужчина примет участие в гребле на тренажерах, беговых лыжах и керлинге на колесных креслах. Кроме него, на Играх Непокоренных наш регион будут представлять ветеран ВСУ Евгений Каус, который потерял обе ноги от вражеской мины и Илья Пилипенко, бывший матрос, чей танк подорвался в сентябре 2022 года вблизи Белогорки. А также Алексей Притула, старший солдат, который был ранен в начале войны в Донецкой области. Вчера наша сборная прибыла в Канаду, где, после долгой дороги, в аэропорту Ванкувера их встречала украинская диаспора.

Одессит Алексей Васильев на тренировке. Фото: Одесса. Официально

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В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 будет участвовать 550 участников из 25 стран. Среди них: Австралия, Бельгия, Канада, Колумбия, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Израиль, Италия, Иордания, Нидерланды, Нигерия, Новая Зеландия, Польша, Южная Корея, Румыния, Украина, Великобритания, США. Следить за нашей сборной можно на ее официальной странице.

Напомню, недавно мы писали о том почему Черноморец не хочет играть с некоторыми клубами. А также о победе Свитолиной на Grand Slam.