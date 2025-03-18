До Румунії з Одещини - які документи брати

Черга автівок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українці, які планують поїздку до Румунії, мають врахувати нові вимоги до бажаючих відвідати цю країну. Окрім стандартного пакету документів, тепер без довідки про технічне обслуговування не в'їдеш.

Які правила в'їзду в Румунію та що необхідно взяти із собою — розказують Новини.LIVE.

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Щоб перетнути кордон на власному транспорті, водій повинен мати:

Паспорт (біометричний або з візою).

Свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт).

Водійське посвідчення міжнародного зразка.

Страховий поліс "Зелена карта".

Довіреність (якщо авто не належить водію).

Довідку про технічне обслуговування автомобіля.

Довідка про техобслуговування

Крім того, мандрівник повинен мати документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

Нормальний рівень викидів вихлопних газів.

Відсутність серйозних механічних пошкоджень.

Відповідність стандартам безпеки.

Такі докумети можуть видати сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну. Оскільки це необхідно для запобігання ДТП.

Що заборонено ввозити до Румунії

Зброю, вибухівку, наркотики.

Продукти тваринного походження без заводської упаковки.

Готівку понад 10 000 євро без декларування.

Великий обсяг алкоголю (по 2 пляшки на людину) та тютюну (не більше двох пачок на особу).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правила в'їзду в Молдову. А також про те, яка країна найшвидше і найдешевше надає громадянство.