Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы не попадут в Румынию машиной без этих документов arrow

Одесситы не попадут в Румынию машиной без этих документов

18 марта 2025 19:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Румынию из Одесской области - какие документы брать
Очередь автомобилей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Украинцы, которые планируют поездку в Румынию, должны учесть новые требования к желающим посетить эту страну. Кроме стандартного пакета документов, теперь без справки о техническом обслуживании не въедешь.

Какие правила въезда в Румынию и что необходимо взять с собой рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие документы нужны для поездки в Румынию

Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:

  • Паспорт (биометрический или с визой).
  • Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).
  • Водительское удостоверение международного образца.
  • Страховой полис "Зеленая карта".
  • Доверенность (если авто не принадлежит водителю).
  • Справку о техническом обслуживании автомобиля.

Справка о техобслуживании

Кроме того, путешественник должен иметь документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

  • Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.
  • Отсутствие серьезных механических повреждений.
  • Соответствие стандартам безопасности.

Такие докуметы могут выдать сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину. Поскольку это необходимо для предотвращения ДТП.

Что запрещено ввозить в Румынию

  • Оружие, взрывчатку, наркотики.
  • Продукты животного происхождения без заводской упаковки.
  • Наличные более 10 000 евро без декларирования.
  • Большой объем алкоголя (по 2 бутылки на человека) и табака (не более двух пачек на человека).

Напомним, недавно мы писали о правилах въезда в Молдову. А также о том, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.

Одесса путешествие Румыния Новости Одессы документы
Реклама
Реклама
Реклама