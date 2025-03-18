В Румынию из Одесской области - какие документы брать

Одесситы не попадут в Румынию машиной без этих документов
Украинцы, которые планируют поездку в Румынию, должны учесть новые требования к желающим посетить эту страну. Кроме стандартного пакета документов, теперь без справки о техническом обслуживании не въедешь.
Какие правила въезда в Румынию и что необходимо взять с собой рассказывают Новини.LIVE.
Какие документы нужны для поездки в Румынию
Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:
- Паспорт (биометрический или с визой).
- Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).
- Водительское удостоверение международного образца.
- Страховой полис "Зеленая карта".
- Доверенность (если авто не принадлежит водителю).
- Справку о техническом обслуживании автомобиля.
Справка о техобслуживании
Кроме того, путешественник должен иметь документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:
- Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.
- Отсутствие серьезных механических повреждений.
- Соответствие стандартам безопасности.
Такие докуметы могут выдать сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину. Поскольку это необходимо для предотвращения ДТП.
Что запрещено ввозить в Румынию
- Оружие, взрывчатку, наркотики.
- Продукты животного происхождения без заводской упаковки.
- Наличные более 10 000 евро без декларирования.
- Большой объем алкоголя (по 2 бутылки на человека) и табака (не более двух пачек на человека).
Напомним, недавно мы писали о правилах въезда в Молдову. А также о том, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.
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