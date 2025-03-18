В Румынию из Одесской области - какие документы брать

Очередь автомобилей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцы, которые планируют поездку в Румынию, должны учесть новые требования к желающим посетить эту страну. Кроме стандартного пакета документов, теперь без справки о техническом обслуживании не въедешь.

Какие правила въезда в Румынию и что необходимо взять с собой рассказывают Новини.LIVE.

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Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:

Паспорт (биометрический или с визой).

Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).

Водительское удостоверение международного образца.

Страховой полис "Зеленая карта".

Доверенность (если авто не принадлежит водителю).

Справку о техническом обслуживании автомобиля.

Справка о техобслуживании

Кроме того, путешественник должен иметь документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.

Отсутствие серьезных механических повреждений.

Соответствие стандартам безопасности.

Такие докуметы могут выдать сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину. Поскольку это необходимо для предотвращения ДТП.

Что запрещено ввозить в Румынию

Оружие, взрывчатку, наркотики.

Продукты животного происхождения без заводской упаковки.

Наличные более 10 000 евро без декларирования.

Большой объем алкоголя (по 2 бутылки на человека) и табака (не более двух пачек на человека).

Напомним, недавно мы писали о правилах въезда в Молдову. А также о том, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.