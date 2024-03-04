Який вигляд має будинок в Одесі після влучання шахеда

Меморіал біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

У неділю ввечері в Одесі завершилися пошукові роботи у будинку, який зруйнував ворожий дрон. Останньою знайденою жертвою була семирічна Ліза, яка стала пʼятою загиблою дитиною. Всього цієї страшної ночі росіяни позбавили життя дванадцятеро людей. Від самого ранку одесити приходять до місця трагедії та приносять у памʼять квіти й іграшки.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з людьми, які несуть квіти до імпровізованого меморіалу.

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Протягом трьох днів до місця трагедії не закінчується потік одеситів. Люди приходять з квітами, м'якими іграшками та свічками. На невеликому столі, окрім квітів, фотографії загиблих дітей та дорослих — щасливі сім'ї, чиї життя забрав російський дрон.

Імпровізований меморіал памʼяті. Фото: Новини.LIVE

Сергій один із тих, хто, по суті, втратив домівку. Він жив саме у під'їзді, в який прилетів дрон. Сьогодні чоловік ледве стримує емоції, поклав квіти і запалив свічку на згадку про своїх сусідів, з якими ще не минулого тижня зустрічався на сходовій клітці.

"Я в цьому парадному живу. Сусідів бачив усіх. На імена не можу сказати, але всіх знаю. Важко усвідомити таку втрату", — наголосив Сергій.

Сергій запалив свічку за загиблих сусідів. Фото: Новини.LIVE

Небайдужі містяни приносять квіти

Серед загиблих була лікар-педіатр Дитячої міської поліклініки №2 Ганна Чебан. Жінка все своє життя лікувала дітей, через її чуйні руки пройшло не одне покоління одеситів. Люди про неї згадують із теплотою. Ось і Віктор прийшов сьогодні до будинку, де жила лікарка, яка лікувала його сина.

"Сумуємо. Тут дітей багато загинуло дуже. І найголовніше, у мене син 7 років, він ходив до лікаря-педіатра. Вона на дев'ятому поверсі жила, і її теж нема. Була чудова жінка. Працювала у поліклініці на 10-й лінії. Я там живу, до речі, і дитину водив туди. Тому також принесли квіти. Дуже сильна втрата, ви бачите, скільки дітей. Такого віку, що просто дивитись не можна. Без болю дивитися не можна", — сказав Віктор.

Віктор лікував дитину у загиблої лікарки. Фото: Новини.LIVE

Лікарка Ганна Чебан. Фото: Вікторія Савченко/Facebook

Ця страшна трагедія зруйнувала не одну родину. Серед загиблих була Анна Гайдаржи, яка своїм тілом прикрила чотиримісячного сина Тимофія. Знайомі сімʼї кажуть, що це були щирі та привітні люди. Під час влучання її чоловіку Сергію Гайдаржі зі старшою дочкою вдалось врятуватись. Тіла Ані й Тимофія знайшли рятувальники.

"Через знайомих знала вірян, гарні люди були. Вічна памʼять їм усім. Дай Боже, щоб це був останній вибух", — сказала Марія Олександрівна.

Марія Олександрівна не стримує сліз. Фото: Новини.LIVE

До імпровізованого меморіалу підходять одесити різного віку, просто постояти подумати, дати волю емоціям. Хтось досі не може повірити, що сталося.

"Ми особисто не знали нікого, але ми всі одесити, всі свої люди. Дуже страшно це все", — зазначили Тетяна та Олександр.

Місцеві мешканці несуть квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE

"Ми жили у сусідньому будинку. Я два дні вже ледь-ледь переживаю, це все наші рідні місця", — підсумувала Ірина.

Ірина у жалобі за загиблими людьми. Фото: Новини.LIVE

Прощання із загиблими відбуватимуться найближчими днями. Щодо самого будинку, то за оцінками експертів, знищена частина не підлягає відновленню. Щоб конструкція не продовжувала руйнуватися, пропонується зміцнити її підпірною стіною, але це більше тимчасовий захід. Коли, а головне куди переселятимуть мешканців із сусідніх під'їздів, поки що не відомо.