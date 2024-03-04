Как выглядит дом в Одессе после попадания шахеда

Мемориал возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье вечером в Одессе завершились поисковые работы в доме, разрушенном вражеским дроном. Последней найденной жертвой была семилетняя Лиза, которая стала пятым погибшим ребенком. Всего этой страшной ночью россияне лишили жизни двенадцать человек. С самого утра одесситы приходят к месту трагедии и приносят в память цветы и игрушки.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми, которые несут цветы к импровизированному мемориалу.

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В течение трех дней к месту трагедии не заканчивается поток одесситов. Люди приходят с цветами, мягкими игрушками и свечами. На небольшом столе, кроме цветов, фотографии погибших детей и взрослых — счастливые семьи, чьи жизни унес русский дрон.

Импровизированный мемориал памяти. Фото: Новини.LIVE

Сергей один из тех, кто, по сути, потерял дом. Он жил как раз в подъезде, в который прилетел дрон. Сегодня мужчина, едва сдерживая эмоции, возложил цветы и зажег свечу в память о своих соседях, с которыми еще не на прошлой неделе встречался на лестничной клетке.

"Я в этой парадной живу. Соседей видел всех. По именам назвать не могу, но всех знаю. Трудно осознать такую потерю", — подчеркнул Сергей.

Сергей зажег свечу за погибших соседей. Фото: Новини.LIVE

Неравнодушные горожане приносят цветы

Среди погибших была врач-педиатр Детской городской поликлиники №2 Анна Чебан. Женщина всю свою жизнь лечила детей, через ее отзывчивые руки прошло не одно поколение одесситов. Люди о ней вспоминают с теплотой. Вот и Виктор пришел сегодня в дом, где жила врач, лечившая его сына.

"Скорбим. Здесь детей много погибло очень. И самое главное, у меня сын 7 лет, он ходил к врачу-педиатру. Она на девятом этаже жила, и ее тоже нет. Была замечательная женщина. Работала в поликлинике на 10-й линии. Я там живу, кстати, и ребенка водил туда. Поэтому тоже принесли цветочки. Очень сильная потеря, вы видите, сколько детей. Такого возраста, что просто смотреть нельзя. Без боли смотреть нельзя", — сказал Виктор.

Виктор лечил ребенка у погибшей педиатерши. Фото: Новини.LIVE

Врач Анна Чебан. Фото: Виктория Савченко/Facebook

Эта страшная трагедия разрушила не одну семью. Среди погибших была Анна Гайдаржи, которая своим телом прикрыла четырехмесячного сына Тимофея. Знакомые семьи говорят, что это были искренние и приветливые люди. Во время попадания ее мужу Сергею Гайдаржи со старшей дочерью удалось спастись. Тела Ани и Тимофея нашли спасатели.

"Через знакомых знала верующих, хорошие люди были. Вечная память им всем. Дай Бог, чтобы это был последний взрыв", — сказала Мария Александровна.

Мария Александровна не сдерживает слез. Фото: Новини.LIVE

К импровизированному мемориалу подходят одесситы всех возрастов, просто постоять подумать, дать волю эмоциям. Кто-то до сих пор не может поверить, что произошло.

"Мы лично не знали никого, но мы все одесситы, все свои люди. Очень страшно это все", — отметили Татьяна и Александр.

Местные жители несут цветы к мемориалу. Фото: Новини.LIVE

"Мы жили в соседнем доме. Я два дня уже переживаю, это все наши родные места", — подытожила Ирина.

Ирина в трауре по погибшим людям. Фото: Новини.LIVE

Прощание с погибшими будут проходить в ближайшие дни. Что касается самого дома, то, по оценкам экспертов, уничтоженная часть не подлежит восстановлению. Чтобы конструкция не продолжала разрушаться, предлагается укрепить ее подпорной стеной, но это больше временная мера. Когда, а главное, куда будут переселять жителей из соседних подъездов, пока неизвестно.