Купівля-продаж авто: що варто знати водіям

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Кабінет міністрів України вирішив спростити процес реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у країні. Згідно з новою Постановою № 599, при перереєстрації авто більше не потрібно проходити експертне дослідження, за винятком першої реєстрації імпортованої машини.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Нова процедура робить купівлю-продаж автотранспорту ще зручнішою для громадян. Тепер достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, який надає послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

"Більшість порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів ввезених з-за кордону вперше. Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08 % порушень із загальної кількості досліджень", — пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

За бажанням можна провести експертне дослідження

Проведення експертного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів залишається можливим за бажанням сторін (продавця чи покупця). Таким чином, держава надає можливість вибору формату та способу отримання державних послуг. Експертне дослідження може проводити Експертна служба МВС або інші державні спеціалізовані установи з правом проведення судово-експертної діяльності.

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисна інформація на сайті.

Нагадаємо, працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.