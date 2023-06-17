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Одесситы начнут покупать авто по новым правилам: что изменилось

17 июня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Купля-продажа авто: что следует знать водителям
Авторынок. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кабинет Министров Украины решил упростить процесс регистрации и перерегистрации транспортных средств в стране. Согласно новому Постановлению №599, при перерегистрации авто больше не нужно проходить экспертное исследование, за исключением первой регистрации импортируемой машины.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Новая процедура делает куплю-продажу автотранспорта еще более удобной для граждан. Теперь достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД, предоставляющий услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств.

"Большинство нарушений было выявлено во время исследования подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы впервые. Всего за год проводится около 1,5 млн экспертных исследований транспортных средств и документов об их регистрации. То есть в процентном соотношении эксперты обнаруживали 0,08% нарушений из общей количества исследований", — пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

По желанию можно провести экспертное исследование

Проведение экспертного исследования транспортных средств и регистрационных документов остается возможным по желанию сторон (продавца или покупателя). Таким образом, государство предоставляет возможность выбора формата и способа получения государственных услуг. Экспертное исследование может проводить Экспертная служба МВД или другие специализированные государственные учреждения с правом проведения судебно-экспертной деятельности.

Напоминаем, что консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. Ответы на самые распространенные вопросы и полезная информация на сайте.

Напомним, работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.

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