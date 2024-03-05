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Одесити попрощалися з родиною Кравець, яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed

5 березня 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прощання з багатодітною родиною Кравець, яка загинула внаслідок нічного обстрілу Одеси 2 березня
Церемонія прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Багатодітна родина військовослужбовців тієї рокової ночі 2 березня не встигла спуститися вниз. Дрон, який влучив в їхній будинок, забрав життя майже всіх членів родини Кравець, живим залишився тільки старший син, який був у бабусі. До храму попрощатися з Олегом та Тетяною прийшли колишні товариші по службі, друзі та просто одесити.

Журналісти Новини.LIVE відвідали церемонію прощання. 

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Надія на те, що хоч когось можна буде врятувати із родини Кравець, була до останнього. Першими з-під завалів витягли батьків Олега та Тетяну. Поруч із тілом матері було і маленьке тільце семимісячної Лізи, жінка намагалася прикрити її своїм тілом, але це не допомогло. Коли пізніше знайшли дітей, які залишилися, Сергія, якому влітку мало виповнитися 10 років, і 8-річну Злату.

Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 1
Подружжя загиблих військових. Фото: 
Фемистокл Афинский 
Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 2
Зруйнована багатоповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Олег та Тетяна родом із Березовського району, але переїхали до Одеси. Попрощатися з ними прийшли односельці, які дуже добре знають цю сім'ю. Говорять, що загибель подружжя стало особливо болісним, адже від початку заснування села не було такої масштабної трагедії.

"У нас трагедії такої в селі не було за 215 років. Це перший раз, коли п'ять гробів — батько, мама і троє дітей — похоронять одразу. Можете уявити собі", — сказав односелець подружжя Іван Ниточко.

Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 3
Односелець загиблих Іван Ниточко. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований будинок в Одесі — місто почало прощатися з загиблими - фото 1
Військові розгорнули прапори. Фото: Новини.LIVE 

Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, і Тетяна звільнилася зі служби, щоб доглядати її. Що ж до Олега, то він був останнім сином у батьків. Ще один син Євген загинув у 2014 році у зоні АТО у віці 27 років. Батько бійця також служив у Збройних силах. 

"У 2014 році брат загинув. Рідний брат. Батько тут стоїть, мама. Їм кажуть, кріпися. Ну як ти можеш кріпитися, як нікого не залишилося?" — додав Ниточко.

Зруйнований будинок в Одесі — місто почало прощатися з загиблими - фото 2
Батько плаче біля труни доньки. Фото: Новини.LIVE 

Вижив старший син

З усієї родини живим залишився лише старший син Тетяни від першого шлюбу — Володимир. Хлопець за мить став сиротою. Односельці зазначають, що родина переживає нестерпний біль, адже у літніх батьків жінки залишився лише онук. 

"У Тетяни залишився синочок. Приїхав до бабусі на вихідні. Тут така трагедія сталася. Для них він буде якоюсь опорою, підтримкою. Вона ще від цього горя не відійшла. Від цього не можна відійти ніколи, і вона ніколи, і Володя, і люди, і такого горя не відійдуть", — сказала Ірина. 

Зруйнований будинок в Одесі — місто почало прощатися з загиблими - фото 3
Жінка поклала квіти до труни. Фото: Новини.LIVE 

 Жінка зазначила, що трагедія цієї родини дуже близька і їй самій. Адже вона у 2017 році втратила сина, коли він проходив службу на Донбасі. Вона додала, що таке ніколи неможливо простити ворогу. 

"Я дуже співчуваю, дуже розумію і знаю. Це не можна забути, неможливо. Хай клятий ворог горить в пеклі, горить в війні за наших дітей, що загинули, за наших діточок, за наших жінок, за наші всі війни, за нашу Україну, за всіх нас. Нема слів. Смерть моск*лям", — підсумувала односелиця. 

На церемонії прощання мало хто стримував сльози. Люди після панахиди підходили та клали квіти на закриті труни.

Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 7
Люди кладуть квіти на труну. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований будинок в Одесі — місто почало прощатися з загиблими - фото 4
Труни військових накрили державними прапорами. Фото: Новини.LIVE 
Зруйнований будинок в Одесі — місто почало прощатися з загиблими - фото 5
Люди прийшли на церемонію прощання. Фото: Новини.LIVE 

В Одесі змогли попрощатися лише з батьками Тетяною та Олегом, відспівування дітей проходило вже в селі Раухівка Березовського району Одеської області, де й буде похована вся родина Кравець.

Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 7
Люди несуть квіти до трун. Фото: Новини.LIVE
Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 10
Церемонія відспівування загиблих. Фото: Новини.LIVE

Усі, хто бажає допомогти родині маленького Володимира Кравця, можуть надіслати кошти на картку 4149 4991 5141 2564.

Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 12
Портрети загиблих матері з дитиною. Фото: Новини.LIVE
Одесити попрощалися з родиною Кравець яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed - фото 11
Люди вишикувалися перед проїздом колони. Фото: Новини.LIVE

Саме діти родини Кравець були останніми жертвами, яких знайшли під завалами будинку у неділю ввечері. Після цього пошукові операції припинилися. Восьмирічна Злата стала 12 вибитою ворогом людиною. Той трагічний день — 2 березня — назавжди стане чорною сторінкою в історії Одеси. Російський удар по багатоповерхівці забрав життя людей, які мирно спали у своїх ліжках, обійнявши дітей. 

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