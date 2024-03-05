Прощание с многодетной семьей Кравец, погибшей в результате ночного обстрела Одессы 2 марта

Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания Shahed
Многодетная семья военнослужащих в ту роковую ночь 2 марта не успела спуститься вниз. Дрон, попавший в их дом, унес жизни почти всех членов семьи Кравец, в живых остался только старший сын, который был у бабушки. В храм попрощаться с Олегом и Татьяной пришли бывшие сослуживцы, друзья и просто одесситы.
Журналисты Новини.LIVE посетили церемонию прощания.
Прощание с героями
Надежда на то, что кого-то можно будет спасти из семьи Кравец, была до последнего. Первыми из-под завалов вытащили родителей Олега и Татьяну. Рядом с телом матери было маленькое тельце семимесячной Лизы, женщина пыталась прикрыть ее своим телом, но это не помогло. Когда позже нашли оставшихся детей Сергея, которому летом должно было исполниться 10 лет, и 8-летнюю Злату.
Олег и Татьяна родом из Березовского района, но переехали в Одессу. Попрощаться с ними пришли односельчане, очень хорошо знающие эту семью. Говорят, что гибель супругов стала особенно болезненной, ведь с начала основания села не было столь масштабной трагедии.
"У нас трагедии такой в селе не было за 215 лет. Это первый раз, когда в 5 гробов — отец, мама и трое детей — похоронят сразу. Можете представить себе", — сказал супруг Иван Ниточко.
Лиза была единственным общим ребенком супругов, и Татьяна уволилась со службы, чтобы ухаживать за ней. Что касается Олега, то он был последним сыном у родителей. Еще один сын Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО в возрасте 27 лет. Отец бойца также служил в Вооруженных силах.
"В 2014 году брат погиб. Родной брат. Отец здесь стоит, мама. Им говорят: крепись. Ну как ты можешь крепиться, если никого не осталось?" — добавил Ниточко.
Выжил старший сын
Из всей семьи в живых остался только старший сын Татьяны от первого брака — Владимир. Парень через мгновение стал сиротой. Односельчане отмечают, что семья переживает невыносимую боль, ведь у пожилых родителей женщины остался только внук.
"У Татьяны остался сынишка. Приехал к бабушке на выходные. Здесь такая трагедия произошла. Для них он будет какой-то опорой, поддержкой. Она еще от этого горя не отошла. От этого нельзя отойти никогда, и она никогда, и Володя, и люди, и такого горя не отойдут", — сказала Ирина.
Женщина отметила, что трагедия этой семьи очень близка и ей самой. Она ведь в 2017 году потеряла сына, когда он проходил службу на Донбассе. Она добавила, что такое никогда невозможно простить врагу.
"Я очень сочувствую, очень понимаю и знаю. Это нельзя забыть, невозможно. Пусть проклятый враг горит в аду, горит в войне за наших детей погибших, за наших детишек, за наших женщин, за наших всех солдат, за нашу Украину, за всех нас. Нет слов. Смерть моск*лям", — подытожила односельчанка.
На церемонии прощания мало кто сдерживал слезы. Люди после панихиды подходили, клали цветы на закрытые гробы.
В Одессе смогли попрощаться с родителями Татьяной и Олегом, отпевание детей проходило уже в селе Рауховка Березовского района Одесской области, где и будет похоронена вся семья Кравец.
Все желающие помочь семье маленького Владимира Кравца могут отправить средства на карточку 4149 4991 5141 2564.
Именно дети семьи Кравец были последними жертвами, обнаруженными под завалами дома в воскресенье вечером. После этого поисковые операции прекратились. Восьмилетняя Злата стала 12 убитым врагом человеком. Тот трагический день — 2 марта — навсегда станет черной страницей в истории Одессы. Российский удар по многоэтажке унес жизни мирно спавших в своих кроватях людей, обнявших детей.
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