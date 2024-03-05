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Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed

5 марта 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прощание с многодетной семьей Кравец, погибшей в результате ночного обстрела Одессы 2 марта
Церемония прощания с военными. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Многодетная семья военнослужащих в ту роковую ночь 2 марта не успела спуститься вниз. Дрон, попавший в их дом, унес жизни почти всех членов семьи Кравец, в живых остался только старший сын, который был у бабушки. В храм попрощаться с Олегом и Татьяной пришли бывшие сослуживцы, друзья и просто одесситы.

Журналисты Новини.LIVE посетили церемонию прощания.

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Надежда на то, что кого-то можно будет спасти из семьи Кравец, была до последнего. Первыми из-под завалов вытащили родителей Олега и Татьяну. Рядом с телом матери было маленькое тельце семимесячной Лизы, женщина пыталась прикрыть ее своим телом, но это не помогло. Когда позже нашли оставшихся детей Сергея, которому летом должно было исполниться 10 лет, и 8-летнюю Злату.

Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 1
Супруги погибших военных. Фото:
Фемистокл Афинский
Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 2
Разрушенная многоэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Олег и Татьяна родом из Березовского района, но переехали в Одессу. Попрощаться с ними пришли односельчане, очень хорошо знающие эту семью. Говорят, что гибель супругов стала особенно болезненной, ведь с начала основания села не было столь масштабной трагедии.

"У нас трагедии такой в селе не было за 215 лет. Это первый раз, когда в 5 гробов — отец, мама и трое детей — похоронят сразу. Можете представить себе", — сказал супруг Иван Ниточко.

Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 3
Односельчанин погибших Иван Ниточко. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный дом в Одессе — город начал прощаться с погибшими - фото 1
Военные развернули флаги. Фото: Новини.LIVE

Лиза была единственным общим ребенком супругов, и Татьяна уволилась со службы, чтобы ухаживать за ней. Что касается Олега, то он был последним сыном у родителей. Еще один сын Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО в возрасте 27 лет. Отец бойца также служил в Вооруженных силах.

"В 2014 году брат погиб. Родной брат. Отец здесь стоит, мама. Им говорят: крепись. Ну как ты можешь крепиться, если никого не осталось?" — добавил Ниточко.

Разрушенный дом в Одессе — город начал прощаться с погибшими - фото 2
Отец плачет у гроба дочери. Фото: Новини.LIVE

Выжил старший сын

Из всей семьи в живых остался только старший сын Татьяны от первого брака — Владимир. Парень через мгновение стал сиротой. Односельчане отмечают, что семья переживает невыносимую боль, ведь у пожилых родителей женщины остался только внук.

"У Татьяны остался сынишка. Приехал к бабушке на выходные. Здесь такая трагедия произошла. Для них он будет какой-то опорой, поддержкой. Она еще от этого горя не отошла. От этого нельзя отойти никогда, и она никогда, и Володя, и люди, и такого горя не отойдут", — сказала Ирина.

Разрушенный дом в Одессе — город начал прощаться с погибшими - фото 3
Женщина возложила цветы к гробу. Фото: Новини.LIVE

Женщина отметила, что трагедия этой семьи очень близка и ей самой. Она ведь в 2017 году потеряла сына, когда он проходил службу на Донбассе. Она добавила, что такое никогда невозможно простить врагу.

"Я очень сочувствую, очень понимаю и знаю. Это нельзя забыть, невозможно. Пусть проклятый враг горит в аду, горит в войне за наших детей погибших, за наших детишек, за наших женщин, за наших всех солдат, за нашу Украину, за всех нас. Нет слов. Смерть моск*лям", — подытожила односельчанка.

На церемонии прощания мало кто сдерживал слезы. Люди после панихиды подходили, клали цветы на закрытые гробы.

Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 7
Люди кладут цветы на гроб. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный дом в Одессе — город начал прощаться с погибшими - фото 4
Гроб военных накрыли государственными флагами. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный дом в Одессе — город начал прощаться с погибшими - фото 5
Люди пришли на церемонию прощания. Фото: Новини.LIVE

В Одессе смогли попрощаться с родителями Татьяной и Олегом, отпевание детей проходило уже в селе Рауховка Березовского района Одесской области, где и будет похоронена вся семья Кравец.

Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 10
Церемония отпевания погибших. Фото: Новини.LIVE

Все желающие помочь семье маленького Владимира Кравца могут отправить средства на карточку 4149 4991 5141 2564.

Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 11
Портреты погибших матери с дочкой. Фото: Новини.LIVE
Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed - фото 11
Люди построились перед проездом колонны. Фото: Новини.LIVE

Именно дети семьи Кравец были последними жертвами, обнаруженными под завалами дома в воскресенье вечером. После этого поисковые операции прекратились. Восьмилетняя Злата стала 12 убитым врагом человеком. Тот трагический день — 2 марта — навсегда станет черной страницей в истории Одессы. Российский удар по многоэтажке унес жизни мирно спавших в своих кроватях людей, обнявших детей.

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