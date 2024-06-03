Мобілізація 2024: якою має бути на думку одеситів

Мобілізовані чоловіки на зборах. Фото: Прилепа Олександр/ УНІАН

Скандали, пов'язані з мобілізацією в Україні, не припиняються. В інтернеті вже достатньо відео, на яких військовозобов'язаних силою змушують виходити з транспорту, після чого направляють до ТЦК. Найчастіше це дійство супроводжується недоброзичливими висловлюваннями з боку звичайних людей.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як, на їхню думку, має відбуватися мобілізація в Україні.



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В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. За цей час кілька сотень тисяч чоловіків долучилися до війська, але останнім часом їхня кількість значно зменшилася. Деякі одесити вважають, що призов навіть під час війни має бути добровільним, адже не кожен володіє бойовими навичками.

"Я вважаю, що це повинно бути за бажанням людини і, мабуть, потрібно до нас запрошувати вже миротворців з інших країн. Тому що це питання не тільки нашої безпеки, а й взагалі Європи. І я думаю, що кожен воювати не буде, бо у всіх різний стан здоровʼя та сімейний стан", — вважає Вікторія.

Вікторія вважає, що служити треба за бажанням. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує й інша одеситка. На думку Діани, усі воювати не повинні, бо тил також треба забезпечувати. І це впливає й на ситуацію на фронті зокрема.

"Я думаю, що все має бути добровільно. І не поділяю думки, що воювати повинен кожен — є люди, які через свої фізичні можливості не зможуть служити. Я це цілком розумію", — каже Діана.

Діана за добровільну мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

Служитиме кожен

Більшість все ж вважає, що війна тим чи іншим чином торкнеться кожного та доведеться взяти до рук зброї майже усім. Через це Борис наголошує, що чоловікам треба бути готовим до служби.

"Мобілізація має бути такою, якою вона зараз і є. І воюватиме кожен — нікуди не дітися. Таке в нас життя", — розповідає Борис.

Борис задоволений мобілізацією. Фото: Новини.LIVE

Одесита підтримує Анна. Дівчина у цей важкий час наважилася народити другу дитину та хоче, аби вона жила у вільній країні без війни. Саме тому суспільство має мобілізуватися повністю та перемогти ворога.

"Мобілізація повинна бути такою, щоб усі пішли разом і вигнали нарешті цю сволоту з нашої країни. Тільки так", — каже Анна.

Анна вважає, що служити має кожен. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й Олена. Її чоловік зараз на передовій робить усе необхідне для перемоги. І дівчина вважає, що посилення мобілізації своєчасне та потрібне для війська, адже якщо не служитимуть чоловіки зараз, то воювати доведеться їхнім дітям.

"Мобілізація потрібна, щоб наші діти потім не воювали. А там наш батько зараз, на війні, і я думаю, що кожен має бути зацікавлений у наближенні перемоги", — підсумовує Олена.

Олена чекає з фронту чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, закон про мобілізацію було ухвалено Верховною радою України наприкінці березня цього року. Після підписання його Президентом нові правила набули чинності з 18 травня. Так, у законі чітко прописаний алгоритм вручення повісток, які покарання передбачаються у разі неявки до ТЦК. Також усі військовозобов'язані мають оновити свої дані протягом 60 днів. Про всі деталі та тонкощі нововведень журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару в ексклюзивному інтерв'ю.