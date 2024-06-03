Мобилизация 2024: какой должна быть по мнению одесситов

Мобилизированные мужчины на сборах. Фото: Прилепа Александр/ УНИАН

Скандалы, связанные с мобилизацией в Украине, не прекращаются. В интернете уже достаточно видео, на которых военнообязанных силой заставляют выходить из транспорта, после чего направляют в ТЦК. Чаще это действо сопровождается недоброжелательными высказываниями со стороны обычных людей.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как, по их мнению, должна происходить мобилизация в Украине.



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У каждого есть право выбора

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. За это время несколько сотен тысяч мужчин присоединились к армии, но в последнее время их количество значительно уменьшилось. Некоторые одесситы считают, что призыв даже во время войны должен быть добровольным, ведь не каждый владеет боевыми навыками.

"Я считаю, что это должно быть по желанию человека и, пожалуй, нужно к нам приглашать уже миротворцев из других стран. Потому что это вопрос не только нашей безопасности, но вообще Европы. И я думаю, что каждый воевать не будет, потому что у всех разное состояние здоровья и семейное положение", — считает Виктория.

Виктория считает, что служить нужно по желанию. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка. По мнению Дианы, все воевать не должны, потому что тыл также нужно обеспечивать. И это влияет и на ситуацию на фронте, в частности.

"Я думаю, что все должно быть добровольно. И не разделяю мысли, что воевать должен каждый — есть люди, которые в силу своих физических возможностей не смогут служить. Я это вполне понимаю", — говорит Диана.

Диана за добровольную мобилизацию. Фото: Новини.LIVE

Служить будет каждый

Большинство все же считает, что война тем или иным образом коснется каждого и придется взять в руки оружие почти всем. Поэтому Борис отмечает, что мужчинам нужно быть готовым к службе.

"Мобилизация должна быть такой, какой она сейчас и есть. И будет воевать каждый — никуда не деться. Такая у нас жизнь", — рассказывает Борис.

Борис доволен мобилизацией. Фото: Новини.LIVE

Одессита поддерживает Анна. Девушка в это тяжелое время решилась родить второго ребенка и хочет, чтобы он жил в свободной стране без войны. Именно поэтому общество должно полностью мобилизоваться и победить врага.

"Мобилизация должна быть такой, чтобы все пошли вместе и выгнали наконец эту сволочь из нашей страны. Только так", — говорит Анна.

Анна считает, что служить должен каждый. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и Елена. Ее муж сейчас на передовой делает все необходимое для победы. И девушка считает, что усиление мобилизации своевременно и нужно для войска, ведь если не будут служить мужчины сейчас, то воевать придется их детям.

"Мобилизация нужна, чтобы наши дети потом не воевали. А там наш отец сейчас, на войне, и я думаю, что каждый должен быть заинтересован в приближении победы", — заключает Елена.

Елена ждет с фронта мужа. Фото: Новини.LIVE

Напомним, закон о мобилизации был принят Верховной радой Украины в конце марта этого года. После подписания его президентом новые правила вступили в силу 18 мая. Так, в законе четко прописан алгоритм вручения повесток, какие наказания предусматриваются в случае неявки в ТЦК. Все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Обо всех деталях и тонкостях нововведений журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару в эксклюзивном интервью.