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Одесити про премії та надбавки чиновників у період війни

13 березня 2024 07:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Премії та надбавки до зарплат чиновникам — чи доречні вони під час війни
Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час повномасштабної війни в Україні деякі чиновники почали зловживати службовим становищем та виписувати собі "бойові" премії за внесок у захист країни. Виключенням не стала й Одеська область, де за минулий рік очільники селищних рад додатково нарахували собі понад два мільйони гривень винагороди. 

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи доречні такі премії чиновників під час війни. 

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Гроші на ЗСУ

У час великої війни люди почали боротися проти недоречних тендерів, метою яких було "освоєння бюджету", а частина робіт просто не виконувалась. Однак деяких чиновників це не збентежило, і вони продовжують нараховувати собі премії та надбавки, які перевищують їхню заробітну плату. Це дуже обурює містян, які зазначають, що першочергово гроші необхідно направляти саме на фронт. 

"Ні в якому разі. Все має йти на фронт, до хлопців. Усі їхні премії треба перенаправити на ЗСУ", — каже Людмила. 

Чи варто чиновникам нараховувати космічні премії — думка одеситів - фото 1
Людмила пропонує направити гроші на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Також є думка, що усіх посадовців, які під час війни заробляють на бюджеті, потрібно звільнити та відправити на фронт. А усі їхні "надбання" передати підрозділам, в яких вони необхідні. 

"Звісно, що ні. У мене запитання: чому вони досі не на фронті? Потрібно усіх звільняти, перевіряти декларації та всі їхні здобутки й зарплати та врізати", — додає Ольга.

Чи варто чиновникам нараховувати космічні премії — думка одеситів - фото 2
Ольга вважає, що треба звільнити нечесних чиновників. Фото: Новини.LIVE

Крім того, одесити вважають, що тоді, коли десятки тисяч українців були вимушені покинути свої домівки через війну, країна має думати про допомогу їм. Зокрема, багато сімей з дітьми намагаються почати нове життя у незнайомих для себе місцях, що важко зробити без підтримки. 

"Якщо бути відвертою, то я вважаю, що це неправильно. Є дуже багато людей, сімей, які залишилися без даху, без одягу і грошей для проживання. Тому це неправильно", — із жалем каже Ірина.

Чи варто чиновникам нараховувати космічні премії — думка одеситів - фото 3
Ірина каже, що треба допомагати переселенцям. Фото: Новини.LIVE

Потрібно змінити законодавство

Але частина одеситів впевнена, що лише завдяки розголосу ситуація має зміниться. Посадовці можуть виписувати премії на третіх осіб, які потім передаватимуть гроші. Для розв'язання проблеми необхідно законодавчо ухвалити заборону на отримання додаткової винагороди чиновникам.

"Треба законодавчо заборонити їм це робити. Люди важко живуть під час війни, і зараз потрібно мобілізуватися усім — не тільки простим людям, а й депутатам. І трішки скромніше жити", — наголошує Ольга. 

Чи варто чиновникам нараховувати космічні премії — думка одеситів - фото 4
Ольга пропонує мобілізувати депутатів. Фото: Новини.LIVE

Водночас одесити кажуть, що треба саме змінювати закони, а не виходити на масові акції. Олена вважає, що такі дії може використати ворожа пропаганда, тож краще робити це без зайвої уваги. 

"Звичайно, що ні. Це просто неприпустимо і несправедливо. Мабуть, необхідно ухвалювати закони, але точно без демонстрацій на вулиці", — підсумовує жінка. 

Чи варто чиновникам нараховувати космічні премії — думка одеситів - фото 5
Олена пропонує змінити законодавство. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці 2023 року Кабмін анонсував скасування премій чиновникам та депутатам через те, що на період війни вони отримують завищену зарплату та надбавки. Але станом на березень це рішення так і не було ухвалено. Зараз суспільство не задоволене зловживанням влади місцевих еліт, коли на фронті є великі проблеми з озброєнням та технікою, а самі бійці потребують додаткових сил для боротьби. 

Раніше ми писали про те, скільки премій виписали собі посадовці на Одещині. Деталі читайте у матеріалі. 

Одеса
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Україна
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