Премии и надбавки к зарплатам чиновникам — уместны ли они во время войны

Люди гуляют на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны в Украине некоторые чиновники начали злоупотреблять служебным положением и выписывать "боевые" премии за вклад в защиту страны. Исключением не стала и Одесская область, где за прошлый год руководители поселковых советов дополнительно насчитали более двух миллионов гривен вознаграждения.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, уместны ли такие премии чиновников во время войны.

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Деньги на ВСУ

Во время войны люди начали бороться против неуместных тендеров, целью которых было "освоение бюджета", а часть работ просто не выполнялась. Однако некоторых чиновников это не смутило, и они продолжают начислять себе премии и надбавки, превышающие их заработную плату. Это очень возмущает горожан, отмечающих, что в первую очередь деньги необходимо направлять именно на фронт.

"Ни в коем случае. Все должно идти на фронт, к ребятам. Все их премии нужно перенаправить на ВСУ", — говорит Людмила.

Людмила предлагает направить деньги в ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Также есть мнение, что всех должностных лиц, во время войны зарабатывающих на бюджете, нужно уволить и отправить на фронт. А все их "достояние" передать подразделениям, в которых они необходимы.

"Конечно, нет. У меня вопрос: почему они до сих пор не на фронте? Нужно всех увольнять, проверять декларации и все их достижения и зарплаты и урезать", — добавляет Ольга.

Ольга считает, что нужно уволить нечестных чиновников. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, одесситы считают, что в то время, когда десятки тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, страна должна думать о помощи им. В частности, многие семьи с детьми пытаются начать новую жизнь в незнакомых для себя местах, что трудно сделать без поддержки.

"Если быть откровенной, то я считаю, что это неправильно. Есть очень много людей, оставшихся семей без крыши, без одежды и денег для проживания. Поэтому это неправильно", — с сожалением говорит Ирина.

Ирина говорит, что нужно помогать переселенцам. Фото: Новини.LIVE

Необходимо изменить законодательство

Но часть одесситов уверена, что только благодаря огласке ситуация должна измениться. Чиновники могут выписывать премии на третьих лиц, которые затем будут передавать деньги. Для решения проблемы необходимо законодательно принять запрет на получение дополнительного вознаграждения чиновникам.

"Надо законодательно запретить им это делать. Люди тяжело живут во время войны. и сейчас нужно мобилизоваться всем — не только простым людям, но и депутатам. И немного скромнее жить", — отмечает Ольга.

Ольга предлагает мобилизовать депутатов. Фото: Новини.LIVE

В то же время одесситы говорят, что нужно как раз менять законы, а не выходить на массовые акции. Елена считает, что такие действия может использовать враждебная пропаганда, так что лучше делать это без лишнего внимания.

"Конечно, нет. Это просто недопустимо и несправедливо. Пожалуй, необходимо принимать законы, но без демонстраций на улице", — заключает женщина.

Елена предлагает изменить законодательство. Фото: Новини.LIVE

В конце 2023 года Кабмин анонсировал отмену премий чиновникам и депутатам из-за того, что на период войны они получают завышенную зарплату и надбавки. Но по состоянию на март это решение так и не было принято. Сейчас общество не удовлетворено злоупотреблением власти местных элит, когда на фронте есть большие проблемы с вооружением и техникой, а сами бойцы нуждаются в дополнительных силах для борьбы.

Раньше мы писали о том, сколько премий выписали себе чиновники в Одесской области. Подробности читайте в материале.