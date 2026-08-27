Шкільний бюджет одеситів 2026: скільки коштує зібрати дитину

Люди обирають канцелярію. Фото: Новини.LIVE

Шкільний сезон для батьків починається не з 1 вересня, а з чеків у магазинах. Одяг, взуття, рюкзак, канцелярія — знайомий список перед стартом навчального року. І саме на таких, здавалося б, звичних покупках цього року часто чекають найбільші сюрпризи в чеках.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки батьки витратили цього року на те, щоб зібрати дитину до школи?

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Шкільні витрати

Шкільний кошик у кожної родини унікальний, і одна з головних причин — вік дітей. Якщо першокласника потрібно повністю зібрати до школи з нуля, то підлітки вже мають інші потреби, смаки та вимоги до речей. А коли в родині одразу кілька школярів різного віку, ця різниця особливо помітна і в списку покупок, і в підсумковій сумі.

"Одяг приблизно десь біля 5000 в мене їх двоє, тому помножуйте на два. Канцелярія десь теж приблизно на таку суму вийшло. Ми йдемо в перший клас. А друга дитина йде в 8-й клас. Там більше цінники, тому що підліток: одяг інший, канцтовари інші", — каже Ірина.

Ірина про шкільні витрати. Фото: Новини.LIVE

За літо дитина виросла з більшості речей. Тоді старим гардеробом уже не обійтися і перед школою доводиться купувати майже все заново. А для старшокласників, до одягу ще додаються атласи, контурні карти та інші додаткові матеріали, без яких на уроках уже ніяк.

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"Поки що тільки речі купили — 7500 гривень. Напевно більше ніж минулого року, тому що більше речей було потрібно. Вони швидко виросли за цей рік. І це ще ми канцелярію не купляли — буде тисячі 2 точно. Старший в 7 клас іде і це контурні карти, атласи потрібні. Вони коштують доволі багато, тому ще тисячі 2 витратимо. Так, по мінімуму купували речей, саме необхідне, а там протягом року будемо докупати", — ділиться Анна.

Анна про витрати на додаткові матеріали та одяг. Фото: Новини.LIVE

Витрати на одяг

Одяг традиційно залишається однією з найбільших статей витрат під час підготовки до школи. Адже потрібно зібрати не один комплект: окремо речі для щоденного навчання, одяг на теплу й прохолодну погоду, а також спортивну форму. Тому саме гардероб часто забирає найбільшу частину всього шкільного бюджету.

"Тисяч 5 напевно гривень витратили, напевно. В цьому році я купувала йому рюкзак. Минулого року в нього він був. В цьому році ще канцтовари і одяг на початок — він найдорожчий", — розповідає Олена.

Олена про ціни на одяг та рюкзак.Фото: Новини.LIVE

Вишиванка для школяра — вже звична і важлива річ до свят та шкільних подій. Якщо дитина зі старої вже виросла або захотіла новий фасон, то перед навчальним роком доводиться купувати нову. А це ще кілька сотень або й тисяч гривень до загальних витрат — залежно від тканини, оздоблення та того, ручна це робота чи фабрична.

"На даний момент у мене 7 клас, майже все було, то десь до 5 тисяч гривень. Зараз дорожче взуття і одяг. Ми захотіли ще й вишиванку, то вона дорого обійшлася. У мене вже доросла дитина, то в мене вже не такі витрати, як от збирають з самого першого класу. Ми вже дорослі, щось залишилося, щось є", — підкреслює Оксана.

Оксана про витрати на вишиванку. Фото: Новини.LIVE

Витрати на канцелярію

Канцелярію звикли вважати чи не найменшою частиною шкільних витрат. Але цього року ціни на неї зросли в середньому приблизно на 30%, тож навіть базовий набір обходиться дорожче. А якщо дитина ще відвідує гуртки чи художню школу, до списку додаються фарби, альбоми та інші матеріали, які суттєво збільшують загальну суму.

"Небагато, тисяч 5. В минулому році більше, тому що купляли фарби в художню школу. Якщо повністю одягати, то тисяч 15 приблизно вийде. Саме канцелярія не дуже дорога, єдине, що ручки подорожчали. А одяг, то вже хто як носить. У нас багато залишилось з минулого року. Просто дитина витягнулася і взуття змінили", — пояснює Ліка.

Ліка про канцелярію. Фото: Новини.LIVE

Витрати на рюкзаки

Рюкзак — одна з тих шкільних покупок, на якій зекономити виходить не завжди. Якісні ортопедичні моделі сьогодні можуть коштувати кілька тисяч гривень, тому батьки часто розраховують, що дитина носитиме їх не один рік. А якщо старий рюкзак уже не підходить, ця покупка помітно збільшує загальні витрати на підготовку до школи.

"Ми йдем не в перший клас, тому було багато чого з минулого року. Максимум вийшло 200 доларів. Ми перейшли з 4 в 5 клас і одягу в нас достатньо є. Це навіть не вся підготовка. Канцелярія піднялася і дуже дорогі, я вважаю, рюкзаки. Я навіть не знаю, хто може дозволити собі рюкзак за 100 доларів. Взагалі багато сімей не можуть дозволити собі таке", — говорить Ірина.

Ірина про витрати на рюкзак. Фото: Новини.LIVE

Скільки сьогодні коштує зібрати дитину до школи — питання риторичне. Для когось підготовка вкладається у кілька тисяч гривень, а комусь доводиться витрачати в рази більше — усе залежить від віку дитини, того, що залишилося з минулого року, і скільки речей потрібно оновити. Та всі батьки погоджуються в тому, що кошик цього року виходить дорожчим.

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