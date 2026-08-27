Школьный бюджет одесситов на 2026 год: во сколько обойдётся обучение ребёнка

Люди выбирают канцелярские товары. Фото: Новини.LIVE

Школьный сезон для родителей начинается не с 1 сентября, а с чеков в магазинах. Одежда, обувь, рюкзак, канцелярские товары — знакомый список перед началом учебного года. И именно при таких, казалось бы, привычных покупках в этом году часто ждут самые большие сюрпризы в чеках.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько родители потратили в этом году на то, чтобы собрать ребёнка в школу?

Реклама

Школьные расходы

Школьная корзина у каждой семьи уникальна, и одна из главных причин — возраст детей. Если первоклассника нужно полностью собрать в школу с нуля, то у подростков уже другие потребности, вкусы и требования к вещам. А когда в семье сразу несколько школьников разного возраста, эта разница особенно заметна и в списке покупок, и в итоговой сумме.

"На одежду уходит примерно 5000 — у меня их двое, так что умножьте на два. На канцелярские товары тоже примерно такая же сумма получилась. Мы идём в первый класс. А второй ребёнок идёт в 8-й класс. Там цены выше, потому что подросток: одежда другая, канцтовары другие", — говорит Ирина.

Ирина о школьных расходах. Фото: Новини.LIVE

За лето ребенок вырос из большинства вещей. Тогда старым гардеробом уже не обойтись, и перед школой приходится покупать почти всё заново. А для старшеклассников к одежде ещё добавляются атласы, контурные карты и другие дополнительные материалы, без которых на уроках уже никак.

Читайте также:

"Пока что только вещи купили — 7500 гривен. Наверное, больше, чем в прошлом году, потому что вещей потребовалось больше. Они быстро выросли за этот год. И это ещё мы канцелярские принадлежности не покупали — будет точно 2 тысячи. Старший идет в 7 класс, и ему нужны контурные карты, атласы. Они стоят довольно дорого, поэтому ещё 2 тысячи потратим. Да, одежду покупали по минимуму, самое необходимое, а остальное будем докупать в течение года", — делится Анна.

Анна о расходах на дополнительные материалы и одежду. Фото: Новини.LIVE

Расходы на одежду

Одежда традиционно остается одной из самых крупных статей расходов при подготовке к школе. Ведь нужно собрать не один комплект: отдельно вещи для повседневных занятий, одежду на тёплую и прохладную погоду, а также спортивную форму. Поэтому именно гардероб часто занимает большую часть всего школьного бюджета.

"Наверное, 5 тысяч гривен потратили, наверное. В этом году я покупала ему рюкзак. В прошлом году у него уже был. В этом году ещё канцтовары и одежда на начало года — она самая дорогая", — рассказывает Елена.

Елена о ценах на одежду и рюкзак. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка для школьника — уже привычная и важная вещь к праздникам и школьным мероприятиям. Если ребенок из старой уже вырос или захотел новый фасон, то перед учебным годом приходится покупать новую. А это еще несколько сотен или даже тысяч гривен к общим расходам — в зависимости от ткани, отделки и того, ручная это работа или фабричная.

"Сейчас у меня ребёнок в 7-м классе, почти всё было, так что где-то до 5 тысяч гривен. Сейчас дороже обувь и одежда. Мы захотели ещё и вышиванку, так что она дорого обошлась. У меня уже взрослый ребенок, поэтому у меня уже не такие расходы, как те, что собирают с самого первого класса. Мы уже взрослые, что-то осталось, что-то есть", — подчеркивает Оксана.

Оксана о расходах на вышиванку. Фото: Новини.LIVE

Расходы на канцелярию

Канцелярские принадлежности привыкли считать едва ли не самой незначительной частью школьных расходов. Но в этом году цены на них выросли в среднем примерно на 30%, поэтому даже базовый набор обходится дороже. А если ребенок еще посещает кружки или художественную школу, к списку добавляются краски, альбомы и другие материалы, которые существенно увеличивают общую сумму.

"Не много, около 5 тысяч. В прошлом году больше, потому что покупали краски для художественной школы. Если полностью одевать, то выйдет примерно 15 тысяч. Сама канцелярия не очень дорогая, единственное, что ручки подорожали. А одежда — это уже кто как носит. У нас много осталось с прошлого года. Просто ребенок вырос, и обувь поменяли", — объясняет Лика.

Лика о канцелярских товарах. Фото: Новини.LIVE

Расходы на рюкзаки

Рюкзак — одна из тех школьных покупок, на которой сэкономить получается не всегда. Качественные ортопедические модели сегодня могут стоить несколько тысяч гривен, поэтому родители часто рассчитывают, что ребенок будет носить их не один год. А если старый рюкзак уже не подходит, эта покупка заметно увеличивает общие расходы на подготовку к школе.

"Мы идём не в первый класс, поэтому многое осталось с прошлого года. Максимум получилось 200 долларов. Мы перешли из 4-го в 5-й класс, и одежды у нас достаточно. Это даже не вся подготовка. Канцелярские товары подорожали, да и рюкзаки, на мой взгляд, очень дорогие. Я даже не знаю, кто может позволить себе рюкзак за 100 долларов. Вообще многие семьи не могут себе этого позволить", — говорит Ирина.

Ирина о расходах на рюкзак. Фото: Новини.LIVE

Сколько сегодня стоит собрать ребёнка в школу — вопрос риторический. Для кого-то подготовка обходится в несколько тысяч гривен, а кому-то приходится тратить в разы больше — всё зависит от возраста ребёнка, от того, что осталось с прошлого года, и от того, сколько вещей нужно обновить. Но все родители сходятся во мнении, что в этом году корзина получается дороже.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе новый учебный год в очном формате начнут 116 из 120 школ. За парты сядут более 83 тысяч учеников, среди них около 5,5 тысячи первоклассников. В то же время из-за тревог, отключений электроэнергии или проблем с укрытиями отдельные учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения, а часть детей будет учиться на базе соседних школ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе перед началом учебного года определяли формат работы школ с учётом ситуации с безопасностью и наличия укрытий. По состоянию на первое полугодие 2026 года собственные укрытия имели 90 из 120 школ, ещё 27 пользовались защитными сооружениями других учреждений. При этом окончательный выбор формы обучения для ребёнка оставался за родителями.