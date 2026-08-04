Подготовка к школе 2026: сколько тратят родители

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

Август для детей — последний месяц лета и отдыха, а для родителей — сезон школьных расходов. Ежегодная покупка одежды, рюкзаков, тетрадей и канцелярских товаров может обойтись в несколько тысяч гривен, а для первоклассников сумма заметно возрастает. Поэтому подготовка к 1 сентября для многих семей начинается задолго до первого звонка.

Журналисты Новини.LIVE спросили родителей, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в этом году и на чём удаётся сэкономить.

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Школьная одежда и канцелярские товары

На одежду и канцелярские принадлежности обычно приходится немалая часть бюджета. Сэкономить здесь не так просто, ведь дешёвые вещи быстро изнашиваются, а ручки, карандаши и фломастеры имеют привычку теряться уже в первые недели учебы. Поэтому после крупной покупки родителям нередко приходится снова идти в магазин.

"Хотя сейчас и есть дешевая одежда, но, на мой взгляд, это одноразовое. Покупать ребенку, тратиться — чтобы он надел один раз. А что-то достойное стоит денег. Ну, вы понимаете, здесь даже невозможно сэкономить, потому что вот вы собрали детей в школу, аккуратно всё сложили в пенал, а на следующий день или через неделю они приходят — нет ни карандаша, ни ручки, ни фломастера. Снова нужно идти покупать", — комментирует Наталья.

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Наталья о дешёвых вещах. Фото: Новини.LIVE

Расходы становятся ещё более ощутимыми, когда в школу нужно собрать сразу двоих детей. Особенно если один ребёнок идёт в первый класс и много вещей приходится покупать с нуля. В таком случае больше всего денег обычно уходит именно на школьную форму.

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"Собираем потихоньку. На двоих детей потратили примерно по 12 тысяч. Больше всего — на детскую форму. Меньше всего, наверное, на канцелярские принадлежности, потому что у нас этим занимается родительский комитет. В этом году расходы увеличились на 4 тысячи, потому что старший ребенок уже пошел в первый класс, а младший только пойдет, поэтому расходов в этом году чуть больше", — делится Дарья.

Дарья о расходах на двоих детей. Фото: Новини.LIVE

Расходы на онлайн-школы

Онлайн-обучение немного меняет привычный список покупок. Часть вещей можно не покупать вообще, а кое-что — использовать ещё с прошлого года. Поэтому подготовка к учебному году обходится заметно дешевле.

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"У нас онлайн-школа, поэтому наши расходы немного меньше, чем в обычной школе. Мы постепенно покупаем всё необходимое, а кое-что у нас осталось с прошлого года. Например, фломастеры, карандаши, краски мы будем использовать еще с прошлого года, поэтому это немного уменьшит наши расходы. Но я думаю, что около 2 тысяч гривен как минимум уйдет на тетради, канцтовары и все, что там еще нужно. Цены всё-таки растут, но, например, нам пока не нужно тратиться на форму", — говорит Анна.

Анна о расходах на онлайн-школу. Фото: Новини.LIVE

Рост цен

Подготовка к школе в этом году ощутимо бьет по кошельку. Даже базовый набор: одежда, тетради, учебники и другие необходимые вещи — уже тянет на несколько тысяч гривен. Но, несмотря на подорожание, на необходимом для ребенка родители стараются не экономить.

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"Более пяти тысяч выходит на одного человека. Пока не могу сказать точно, ещё в процессе. Что нужно? Одежда, тетради, учебники, другие вещи, необходимые для школы. Все видят, что цены почти на всё по сравнению с прошлым годом выросли. Я считаю, что на детях экономить нельзя ни на чём", — говорит Владимир.

Владимир о том, что нельзя экономить на детях. Фото: Новини.LIVE

Обучение за рубежом

Когда ребенок учится за границей, подготовка к первому классу выглядит несколько иначе. Родителям приходится ориентироваться на местные правила и требования иностранной школы. Из-за этого дешевле покупать часть школьных товаров в Украине.

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"Мы только начинаем, тем более что нам предстоит пойти в первый класс в Румынии, ведь мы сюда приехали по делам, чтобы пройти обследование у врачей, и едем обратно. Что касается рюкзаков, то мы их купим здесь, потому что там подходящего мы найти не можем. А так, у них канцелярские товары немного отличаются от наших, поэтому все остальное купим там. 190 евро, примерно столько, наверное, это будет стоить", — объясняет Алена

Алена о расходах на иностранную школу. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к школе в каждой семье проходит по-разному. Кому-то удается сэкономить на вещах с прошлого года или воспользоваться преимуществами онлайн-обучения, а кому-то приходится покупать почти всё с нуля. Впрочем, подготовка к школе требует и времени, и заранее спланированного бюджета.

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