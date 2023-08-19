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В Одесі продовжують видавати компенсацію за генератори: де саме

19 серпня 2023 15:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити почали отримувати компенсацію за генератори
Використання генератора під час блекауту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У грудні минулого року в Одесі запрацювала програма компенсації за придбані генератори. Від її початку відшкодування коштів отримали 47 ОСББ та 1 ЖБК.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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Хто отримав компенсацію

  • 35 ОСББ і 1 ЖБК Приморського району — 3 076 370 гривень;
  • 7 ОСББ Пересипського району — 406 754 гривень;
  • 5 ОСББ Київського району — 400 063 гривень.

Як зареєструватися у програму

Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:

  • заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;
  • копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
  • копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
  • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
  • документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Нагадаємо, Одеська область самостійно може покрити до 20% своїх потреб під час опалювального сезону. Це можливо завдяки альтернативним джерелам енергії, які є в регіоні.

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