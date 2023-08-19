Одесити почали отримувати компенсацію за генератори

В Одесі продовжують видавати компенсацію за генератори: де саме
19 серпня 2023 15:05
Використання генератора під час блекауту. Фото: Новини.LIVE
У грудні минулого року в Одесі запрацювала програма компенсації за придбані генератори. Від її початку відшкодування коштів отримали 47 ОСББ та 1 ЖБК.
Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.
Читайте також:
Хто отримав компенсацію
- 35 ОСББ і 1 ЖБК Приморського району — 3 076 370 гривень;
- 7 ОСББ Пересипського району — 406 754 гривень;
- 5 ОСББ Київського району — 400 063 гривень.
Як зареєструватися у програму
Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:
- заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;
- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
- документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
Нагадаємо, Одеська область самостійно може покрити до 20% своїх потреб під час опалювального сезону. Це можливо завдяки альтернативним джерелам енергії, які є в регіоні.