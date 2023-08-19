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В Одессе продолжают выдавать компенсацию за генераторы: где именно

19 августа 2023 15:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы начали получать компенсацию за генераторы
Использование генератора во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В декабре прошлого года в Одессе заработала программа компенсации за приобретенные генераторы. С начала возмещения средств получили 47 ОСМД и 1 ЖСК.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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Кто получил компенсацию

  • 35 ОСМД и 1 ЖСК Приморского района — 3 076 370 гривен;
  • 7 ОСМД Пересыпского района — 406 754 гривен;
  • 5 ОСМД Киевского района — 400 063 гривен.

Как зарегистрироваться в программу

Участники представляют на рассмотрение Комиссии пакет документов, заверенных ими:

  • заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой;
  • копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
  • копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);
  • копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;
  • документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Напомним, Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии в регионе.

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