Одесситы начали получать компенсацию за генераторы

В Одессе продолжают выдавать компенсацию за генераторы: где именно
19 августа 2023 15:05
Использование генератора во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE
В декабре прошлого года в Одессе заработала программа компенсации за приобретенные генераторы. С начала возмещения средств получили 47 ОСМД и 1 ЖСК.
Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.
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Кто получил компенсацию
- 35 ОСМД и 1 ЖСК Приморского района — 3 076 370 гривен;
- 7 ОСМД Пересыпского района — 406 754 гривен;
- 5 ОСМД Киевского района — 400 063 гривен.
Как зарегистрироваться в программу
Участники представляют на рассмотрение Комиссии пакет документов, заверенных ими:
- заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой;
- копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
- копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;
- документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
Напомним, Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии в регионе.