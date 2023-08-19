Одесситы начали получать компенсацию за генераторы

Использование генератора во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

В декабре прошлого года в Одессе заработала программа компенсации за приобретенные генераторы. С начала возмещения средств получили 47 ОСМД и 1 ЖСК.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Читайте также:

Кто получил компенсацию

35 ОСМД и 1 ЖСК Приморского района — 3 076 370 гривен;

7 ОСМД Пересыпского района — 406 754 гривен;

5 ОСМД Киевского района — 400 063 гривен.

Как зарегистрироваться в программу

Участники представляют на рассмотрение Комиссии пакет документов, заверенных ими:

заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой;

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Напомним, Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии в регионе.