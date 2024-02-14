Одесити пройшли безплатну онкологічну діагностику — які результати

Медичний пристрій у лікарні. Фото: Одеська міська рада

В одеських медичних закладах відбулася акція з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. У її рамках пройшли обстеження понад 3 тисячі людей, з яких більша частина — жінки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Протягом двох днів всі охочі могли безоплатно пройти обстеження щитоподібної залози, молочної залози, за потреби зробити мамографію або УЗД. Також для жінок проводився безоплатний профілактичний огляд у гінеколога з цитологічним обстеженням, для чоловіків — обстеження передміхурової залози", — йдеться у повідомленні.

Скільки людей пройшли обстеження

Загалом на діагностику до онкологів завітало 3200 осіб, зокрема 1338 чоловіків та 1862 жінок. З них 160 пацієнток було направлено на додаткові дослідження до мамологів. Також 1856 людей перевірили стан щитоподібної залози.

Нагадаємо, протягом 2023 року в Одеській області понад вісім тисяч людей пройшли лікування від онкології. Медики наголошують, що в Україні діагностика, період подолання хвороби та період реабілітації є безплатними та покриваються бюджетним коштом.

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