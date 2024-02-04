Лікування раку в Україні є безоплатним — яка статистика на Одещині

Діагностика захворювання. Фото: ЛІСОД

Протягом 2023 року в Одеській області понад вісім тисяч людей пройшли лікування від онкології. Медики наголошують, що в Україні діагностика, період подолання хвороби та період реабілітації є безоплатним та покривається бюджетним коштом.

Про це повідомили у пресслужбі Національної служби здоровʼя України.

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За інформацією відомства, у 2024 році на лікування раку передбачено понад 6,3 млрд грн та понад 682 млн на раннє виявлення.

"Перший, хто вчасно допоможе виявити онкозахворювання, — це сімейний лікар. Він створить електронне направлення на необхідні аналізи та обстеження", — йдеться у повідомленні.

Раннє виявлення раку — на що пішли кошти

хіміотерапія дорослих — майже 36 тис. грн, дітей — понад 130 тис.;

радіологічна терапія — понад 51 тис. грн;

лікування онкогематологічних захворювань у дорослих — понад 61 тис., у дітей — майже 224 тис.

Крім того, за минулий рік в Одеській області пройшли діагностику хвороби понад 30 тисяч осіб. Зокрема, найбільше жінки отримали 27 870 направлень на мамографію. Також серед лідерів опинилися гастро- та колоноскопія.

Всесвітній день боротьби проти раку

Зазначимо, що сьогодні, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Лікарі закликають усіх проходити щорічну діагностику. В Одесі можна звернутися до обласного клінічного протипухлинного центру.

Нагадаємо, в міських медзакладах Одеси провели тиждень профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. Під час акції сімейні лікарі обстежили загалом 6077 осіб, зокрема 2574 чоловіка та 3503 жінки.

Також ми писали, що у Всесвітній день боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою.