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Лечение рака в Украине бесплатно — какая статистика на Одесчине

4 февраля 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Лечение рака в Украине бесплатно — какая статистика на Одесчине
Диагностика болезни. Фото: ЛИСОД
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение 2023 года в Одесской области более восьми тысяч человек прошли лечение от онкологии. Медики отмечают, что в Украине диагностика, период преодоления болезни и период реабилитации безвозмездный и покрывается бюджетными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.

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По информации ведомства, в 2024 году на лечение рака предусмотрено более 6,3 млрд грн и более 682 млн на раннее выявление.

"Первый, кто вовремя поможет выявить онкозаболевание, — это семейный врач. Он создаст электронное направление на необходимые анализы и обследования", — говорится в сообщении.

Раннее обнаружение рака — на ушедшие средства

  • химиотерапия взрослых — почти 36 тыс. грн, у детей — более 130 тыс.;
  • радиологическая терапия — более 51 тыс. грн;
  • лечение онкогематологических заболеваний у взрослых — более 61 тыс., у детей — почти 224 тыс.

Кроме того, за прошлый год в Одесской области прошли диагностику болезни более 30 тысяч человек. В частности, больше всего женщины получили 27 870 направлений на маммографию. Среди лидеров оказались гастро- и колоноскопия.

Всемирный день борьбы против рака

Отметим, что сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком. Врачи призывают всех проходить ежегодную диагностику. В Одессе можно обратиться в областной клинический противоопухолевый центр.

Напомним, в городских медучреждениях Одессы была проведена неделя профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. Во время акции семейные врачи обследовали в общей сложности 6077 человек, в том числе 2574 мужчины и 3503 женщины.

Также мы писали, что во Всемирный день борьбы с раком Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный институт рака. Там глава государства произнес слова поддержки больным детям, их родителям, а также всем, кто борется с этой жестокой болезнью.

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