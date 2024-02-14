Одесситы прошли бесплатную онкологическую диагностику — какие результаты
В одесских медицинских учреждениях прошла акция по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. В ее рамках прошли обследование более 3 тысяч человек, из которых большая часть — женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"В течение двух дней все желающие могли бесплатно пройти обследование щитовидной железы, молочной железы, при необходимости сделать маммографию или УЗИ. Также для женщин проводился бесплатный профилактический осмотр у гинеколога с цитологическим обследованием, для мужчин — обследование предстательной железы", — говорится в сообщении.
Сколько человек прошли обследование
Всего на диагностику к онкологам пришли 3200 человек, в том числе 1338 мужчин и 1862 женщин. Из них 160 пациенток направили на дополнительные исследования к маммологам. Также 1856 человек проверили состояние щитовидной железы.
Напомним, в течение 2023 года в Одесской области более восьми тысяч человек прошли лечение от онкологии. Медики отмечают, что в Украине диагностика, период преодоления болезни и период реабилитации безвозмездный и покрывается бюджетными средствами.
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