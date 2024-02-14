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Одесситы прошли бесплатную онкологическую диагностику — какие результаты

14 февраля 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы прошли бесплатную онкологическую диагностику — какие результаты
Медицинское устройство в больнице. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В одесских медицинских учреждениях прошла акция по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. В ее рамках прошли обследование более 3 тысяч человек, из которых большая часть — женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В течение двух дней все желающие могли бесплатно пройти обследование щитовидной железы, молочной железы, при необходимости сделать маммографию или УЗИ. Также для женщин проводился бесплатный профилактический осмотр у гинеколога с цитологическим обследованием, для мужчин — обследование предстательной железы", — говорится в сообщении.

Сколько человек прошли обследование

Всего на диагностику к онкологам пришли 3200 человек, в том числе 1338 мужчин и 1862 женщин. Из них 160 пациенток направили на дополнительные исследования к маммологам. Также 1856 человек проверили состояние щитовидной железы.

Напомним, в течение 2023 года в Одесской области более восьми тысяч человек прошли лечение от онкологии. Медики отмечают, что в Украине диагностика, период преодоления болезни и период реабилитации безвозмездный и покрывается бюджетными средствами.

Также мы писали, что во Всемирный день борьбы с раком Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный институт рака. Там глава государства произнес слова поддержки больным детям, их родителям, а также всем, кто борется с этой жестокой болезнью.

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