Одесити розповіли, коли цьогоріч святкують Водохреще
Цьогоріч в Україні вперше святкували Водохреще за новим церковним календарем. Традиційно цього дня в Одесі проводяться масові занурення у море. Цей рік не став винятком, ось тільки ДСНС планує встановлювати намет на одному з міських пляжів двічі 6 і 19 січня.
Журналісти Новини.LIVE запитали у містян, чи планують вони занурюватися цього року і коли саме відзначатимуть Водохреще.
За старим зразком
Як виявилось, далеко не всі одесити готові переходити на новий святковий календар. Так, наприклад, Сніжана вважає, що правильно Водохреще святкувати 19 січня, адже так було завжди. Міняти традицію вона не має наміру.
"Девʼятнадцятого. Тому що так звикла", — наголошує Сніжана.
Одесити не мають часу на святкування
Знайшлися й ті, хто свято Водохреща взагалі не святкує. Для когось зараз не час у період війни. А є одесити, які настільки зайняті, що їм не до свят.
"Не святкую зовсім. Не маю часу вільного", — зазначає Ольга.
Її підтримує ще одна містянка, яка взагалі ніколи не відзначала це свято, адже у її родині про нього не говорили.
"Не святкую. У родині не практикувалося таке", — приголомшує Ноя.
Однак є й одесити, які раніше не святкували, але з радістю б спробували пірнути в крижану ополонку та освятитися.
"Я взагалі не відзначаю. Я останнім часом дуже мерзну, тому не купаюся в ополонці. Хоча давно про це думаю", — каже Світлана.
Разом з усім світом
Але знайшлися також й містяни, які святкували вже за новим календарем. Таким чином вони знаходяться ближче до цивілізованого світу та якнайдалі від ворога.
"Ми святкуємо шостого, бо у Христа один день народження, а не два. Хочеться бути поруч з усім світом", — підсумувала Алла.
Нагадаємо, 6 січня, католицькі, протестантські та більшість православних церков відсвяткували Хрещення Господнє, або Богоявлення. Одесити теж відзначили це свято поринанням у морські води.
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