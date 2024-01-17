Одесситы рассказали, когда в этом году празднуют Крещение

Священник на берегу моря. Фото: Новини.LIVE

В этом году в Украине впервые праздновали Крещение по новому церковному календарю. Традиционно в этот день в Одессе проводятся массовые погружения в море. Этот год не стал исключением, вот только ГСЧС планирует устанавливать палатку на одном из городских пляжей дважды 6 и 19 января.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, планируют ли они погружаться в этом году и когда именно будут отмечать Крещение.

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По старому образцу

Как выяснилось, далеко не все одесситы готовы переходить на новый праздничный календарь. Так, например, Снежана считает, что правильно Крещение праздновать 19 января, ведь так было всегда. Менять традицию она не намерена.

"Девятнадцатый. Потому что так привыкла", — отмечает Снежана.

Снежана отмечает по старому календарю. Фото: Новини.LIVE

У одесситов нет времени на празднование

Нашлись и те, кто праздник Крещения вообще не празднует. Для кого сейчас не время в период войны. А есть одесситы, которые настолько заняты, что им не до праздников.

"Не праздную совсем. Нет времени свободного", — отмечает Ольга.

Крещение в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает еще одна горожанка, вообще никогда не отмечавшая этот праздник, ведь в ее семье о нем не говорили.

"Не праздную. В семье не практиковалось такое", — ошеломляет Ноя.

Ноя вообще не празднует Крещение. Фото: Новини.LIVE

Однако есть и одесситы, которые раньше не праздновали, но с радостью попытались бы нырнуть в ледяную прорубь и освятиться.

"Я вообще не отмечаю. Я в последнее время очень мерзну, поэтому не купаюсь в проруби. Хотя давно об этом думаю", — говорит Светлана.

Светлана планирует нырнуть в проруби. Фото: Новини.LIVE

Вместе со всем миром

Но нашлись также и горожане, праздновавшие уже по новому календарю. Таким образом они находятся ближе к цивилизованному миру и подальше от врага.

"Мы празднуем шестого, потому что у Христа один день рождения, а не два. Хочется быть рядом со всем миром", — подытожила Алла.

Алла с мужем празднуют по новому календарю. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей отпраздновали Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды.