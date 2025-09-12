Відео
Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень

Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 09:48
В Одесі 12 вересня вимикатимуть світло через ремонт
Український енергетик під час ремонтних робіт. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 вересня, в Одесі знову відключатимуть електроенергію через проведення ремонтних робіт. За інформацією енергетиків, світло мають повернути до кінця дня. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-6а Садова,
  • Глаубермана,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • Південна, 8,
  • Бардаха, 12,
  • Південна дор., 1-73,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Керченська, 27-62,
  • Чайкова, 1-71,
  • Похила, 1-174,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Луценка, 1,1а,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Кошиця, 1-69,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Шептицького, 1-5,
  • Донецька, 1-25,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Штильова, 2-118,
  • Маріупольська, 20-68,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Кузнецова, 3-14.

Роботи до 18.00

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва, 2-34,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка, 17-70,
  • Європейська, 35,
  • Запорізька, 20-32,
  • пров. Високий, 1-20,
  • Караванського, 19-26, 33,
  • пров. Червоний, 4-8.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

  • Китобійна, 6,
  • Академічна, 47а,
  • Академіка Вернадського, 18-51,
  • Купріна, 50-54,
  • Педагогічна, 21,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Шелухина, 25а,27,
  • пров. 2й Китобійний, 1-18,
  • пров. Чернігівський, 1а. 
  • Роботи до 19:00. 

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка звичка підвищує платіжки за світло. Також ми писали про те, що експерти радять записатися павербанками.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
