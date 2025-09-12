В Одесі 12 вересня вимикатимуть світло через ремонт

Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень
Сьогодні, 12 вересня, в Одесі знову відключатимуть електроенергію через проведення ремонтних робіт. За інформацією енергетиків, світло мають повернути до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-6а Садова,
- Глаубермана,
- пров. Квантовий, 1-27,
- Південна, 8,
- Бардаха, 12,
- Південна дор., 1-73,
- Кишинівська, 2-24,
- Керченська, 27-62,
- Чайкова, 1-71,
- Похила, 1-174,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- Миколаївська дор., 65,
- Луценка, 1,1а,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Кошиця, 1-69,
- Велика Садова, 1-52,
- Мала Садова, 1-22,
- Шептицького, 1-5,
- Донецька, 1-25,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Штильова, 2-118,
- Маріупольська, 20-68,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Кузнецова, 3-14.
Роботи до 18.00
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва, 2-34,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка, 17-70,
- Європейська, 35,
- Запорізька, 20-32,
- пров. Високий, 1-20,
- Караванського, 19-26, 33,
- пров. Червоний, 4-8.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Китобійна, 6,
- Академічна, 47а,
- Академіка Вернадського, 18-51,
- Купріна, 50-54,
- Педагогічна, 21,
- Чернігівська, 1-24,
- Шелухина, 25а,27,
- пров. 2й Китобійний, 1-18,
- пров. Чернігівський, 1а.
- Роботи до 19:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка звичка підвищує платіжки за світло. Також ми писали про те, що експерти радять записатися павербанками.
Читайте Новини.LIVE!