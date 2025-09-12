В Одесі 12 вересня вимикатимуть світло через ремонт

Український енергетик під час ремонтних робіт. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 вересня, в Одесі знову відключатимуть електроенергію через проведення ремонтних робіт. За інформацією енергетиків, світло мають повернути до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-6а Садова,

Глаубермана,

пров. Квантовий, 1-27,

Південна, 8,

Бардаха, 12,

Південна дор., 1-73,

Кишинівська, 2-24,

Керченська, 27-62,

Чайкова, 1-71,

Похила, 1-174,

пр. Князя В.Великого, 52,

Миколаївська дор., 65,

Луценка, 1,1а,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Кошиця, 1-69,

Велика Садова, 1-52,

Мала Садова, 1-22,

Шептицького, 1-5,

Донецька, 1-25,

вул. Л.Українки, 10-20,

Штильова, 2-118,

Маріупольська, 20-68,

пров. Одеський, 3-7,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Кузнецова, 3-14.

Роботи до 18.00

Центральний РЕМ:

Афанасьєва, 2-34,

Болгарська, 35-70,

Болтенка, 17-70,

Європейська, 35,

Запорізька, 20-32,

пров. Високий, 1-20,

Караванського, 19-26, 33,

пров. Червоний, 4-8.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Китобійна, 6,

Академічна, 47а,

Академіка Вернадського, 18-51,

Купріна, 50-54,

Педагогічна, 21,

Чернігівська, 1-24,

Шелухина, 25а,27,

пров. 2й Китобійний, 1-18,

пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

